Cildin yüzeyini altın gibi ışıl ışıl yapıyor! Günde 2 kez uygulamak yeterli, bebek gibi ten isteyenler hemen şimdi denesin!

Şehirlerde yaşamanın birçok avantajı vardır, ancak cilt sağlığına olan etkileri sık sık göz ardı edilir. Hava kirliliği, kireçli sular ve makyaj ürünlerinin doğru temizlenmemesi, cildin genişlemiş gözenekler ve kuru bir görünüm kazanmasına neden olabilir. Neyse ki, düzenli bir cilt bakım rutini ile bu sorunların üstesinden gelebilirsiniz. İşte temiz ve sağlıklı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacak adımlar...

1. Temizlik: Cildinizi düzenli olarak temizlemek cilt bakımının temel adımıdır. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yüzünüzü temizleyin. Cilt tipinize uygun bir temizleyici kullanın ve nazik hareketlerle cildinizi temizleyin.

2. Tonik: Temizlik sonrası tonik kullanmak, cildi dengelemeye yardımcı olur ve gözenekleri sıkılaştırır. Cilt tipinize uygun bir tonik tercih edin ve pamuk pedle yüzünüze uygulayın.

3. Nemlendirme: Cildi nemlendirmek, cildin esnekliğini korumaya ve kurumayı önlemeye yardımcı olur.