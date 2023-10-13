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Bursa'da 1000 polisin katıldığı operasyon! 190 adres basıldı çok sayıda gözaltı...

Bursa'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik 1000 polisin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. 190 adreste yapılan aramalarda 128 şüpheli yakalandı.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 17:17 Güncelleme 13 Ekim 2023, 17:18
Bursa’da 1000 polisin katıldığı operasyon! 190 adres basıldı çok sayıda gözaltı...

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi.

190 ADRESTE OPERASYON
Operasyona, 200 ekip ve 1000 polis katıldı. 190 adreste yapılan aramalarda, 'hırsızlık' suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. ile 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.M., 'eziyet' suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.T., 'silahla tehdit' suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.D.'nin de aralarında bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

'Kasten yaralama', 'resmi evrakta sahtecilik', 'yağma', 'oto hırsızlığı', 'uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti', 'dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 109'u Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, 8'i Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne, 11'i ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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