En İyi Film Ödülü Yıldız Tozu’nun! Herkes bu filmde çocukluğunu bulacak

Türk edebiyatının duayeni Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Yıldız tozu" filmi kardeş olmanın en güçlü duygusu olan sevgi ve bağların ne olursa olsun hiçbir zaman kaybolmadığını, kopmadığını ve hep derinlerde bir yerlerde sizi güvende hissettirdiğini 2 küçük kardeş yüreğinden ve gözünden anlatıyor. 22 Eylül'De vizyona giren filmin vizyon yolculuğu devam ediyor.