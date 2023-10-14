Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’ya 99 kırbaç cezası

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti. Büyük ilgi gören görüntüler Portekizli yıldızın başını yakabilir. İran yasalarına göre bekar bir kadına dokunmanın cezası zina ile eşdeğer tutulurken, CR 7 olarak markalaşan Ronaldo'nun 99 kırbaç cezasıyla yargılanması gündemde. İddiaya göre Ronaldo özür dilerse, cezadan kurtulacak.

KİŞİYE ÖZ'EL' İtalya, Avustralya, İsveç ve ABD'de uluslararası bir çalışma yürüten bir grup bilim insanı, İnsan vücuduna hem mekanik hem de sinirsel olarak entegre olabilen bir protez el geliştirdiler. Bu protez el, bir insana başarılı bir şekilde takıldı.

İSRAİL'E BEDELİ AĞIR OLUR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'i uyardı. Filistin-İsrail çatışmasının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığını, her iki tarafta da binlerce sivilin öldürüldüğünü ve yaralandığını kaydeden Putin, İsraillilerin ve Filistinlilerin şu anda yaşamakta olduğu büyük çaplı trajedinin 'ABD'nin Orta Doğu'daki başarısız politikalarının doğrudan bir sonucuyla gerçekleştiğini' söyledi ve ekledi: Kara operasyonunda yerleşim alanlarında ağır teçhizat kullanılması tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğuracak karmaşık bir konudur. En önemli şey, siviller arasındaki kayıpların kesinlikle kabul edilemez olmasıdır. Hedef, başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli bir çözüm.