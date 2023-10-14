Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’ya 99 kırbaç cezası

RABİA YÜRÜSÜN
Manisa'da yaşayan serebral palsi hastası Rabia Kartal (9), fizik tedavi ve duyu bütünleme terapisi sayesinde ellerini ve ayaklarını oynatabiliyor. Maddi nedenlerden tam tedavi alamadığı için evlerinin tavanına yaptırılan demire bağlı zincirlere tutunarak hayatını sürdürüyor. Baba Hikmet Kartal, "Lütfen yardım edin. Tedavinin seansı 550 lira. Bunu karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.
CANAVAR TORUN ADANA'DA
Serhat Oygur (22), 5 ay önce çeşitli suçlardan girdiği cezaevinden denetimli serbestlikten tahliye edildi. Babaannesi Redife'nin (67) yanına yerleşti. Ancak kadının "Oğlum, denetimli serbestlikle çıktın. Gidip, polis merkezine imzanı ver" demesi üzerine sinirlendi. Babaannesi ve dedesi Hamed Emin Oygur'u (65) kürekle darbetti. Gözaltına alınan vicdansız torun, adliyeye sevk edildi.
BİZ ŞAFİYİZ!
Bursa'da Mehmet Murat Ö. (53) ve oğlu Eyüpcan Ö. (24), pitbull cinsi köpeğini husumetlisi Erol Tosun'a (46) saldırttı. Yaralanmasına yol açtı. 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Murat Ö, köpeğin kendisine ait olmadığını anlattı. "Bizim köpek ile hiçbir ilişkimiz yok. Üstelik biz şafiyiz hakim bey. Biz de köpeğe dokunmak dahi günahtır" yalanını attı.
2 TALİHLİYE 658'ER BİN
10 bilen 2 kişi, 658 bin 191'er lira kazandı. 9 bilenler 6 bin 715'er, 8 bilenler 640'ar, 7 bilenler 117'şer, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira alacak.