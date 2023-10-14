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Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu gerekçesiyle kırbaç cezasıyla yargılanıyor. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ekim TAKVİM Gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ekim 2023 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:00
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’ya 99 kırbaç cezası

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti. Büyük ilgi gören görüntüler Portekizli yıldızın başını yakabilir. İran yasalarına göre bekar bir kadına dokunmanın cezası zina ile eşdeğer tutulurken, CR 7 olarak markalaşan Ronaldo'nun 99 kırbaç cezasıyla yargılanması gündemde. İddiaya göre Ronaldo özür dilerse, cezadan kurtulacak.



KİŞİYE ÖZ'EL'
İtalya, Avustralya, İsveç ve ABD'de uluslararası bir çalışma yürüten bir grup bilim insanı, İnsan vücuduna hem mekanik hem de sinirsel olarak entegre olabilen bir protez el geliştirdiler. Bu protez el, bir insana başarılı bir şekilde takıldı.

İSRAİL'E BEDELİ AĞIR OLUR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'i uyardı. Filistin-İsrail çatışmasının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığını, her iki tarafta da binlerce sivilin öldürüldüğünü ve yaralandığını kaydeden Putin, İsraillilerin ve Filistinlilerin şu anda yaşamakta olduğu büyük çaplı trajedinin 'ABD'nin Orta Doğu'daki başarısız politikalarının doğrudan bir sonucuyla gerçekleştiğini' söyledi ve ekledi: Kara operasyonunda yerleşim alanlarında ağır teçhizat kullanılması tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğuracak karmaşık bir konudur. En önemli şey, siviller arasındaki kayıpların kesinlikle kabul edilemez olmasıdır. Hedef, başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli bir çözüm.



RABİA YÜRÜSÜN
Manisa'da yaşayan serebral palsi hastası Rabia Kartal (9), fizik tedavi ve duyu bütünleme terapisi sayesinde ellerini ve ayaklarını oynatabiliyor. Maddi nedenlerden tam tedavi alamadığı için evlerinin tavanına yaptırılan demire bağlı zincirlere tutunarak hayatını sürdürüyor. Baba Hikmet Kartal, "Lütfen yardım edin. Tedavinin seansı 550 lira. Bunu karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.



CANAVAR TORUN ADANA'DA
Serhat Oygur (22), 5 ay önce çeşitli suçlardan girdiği cezaevinden denetimli serbestlikten tahliye edildi. Babaannesi Redife'nin (67) yanına yerleşti. Ancak kadının "Oğlum, denetimli serbestlikle çıktın. Gidip, polis merkezine imzanı ver" demesi üzerine sinirlendi. Babaannesi ve dedesi Hamed Emin Oygur'u (65) kürekle darbetti. Gözaltına alınan vicdansız torun, adliyeye sevk edildi.

BİZ ŞAFİYİZ!
Bursa'da Mehmet Murat Ö. (53) ve oğlu Eyüpcan Ö. (24), pitbull cinsi köpeğini husumetlisi Erol Tosun'a (46) saldırttı. Yaralanmasına yol açtı. 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Murat Ö, köpeğin kendisine ait olmadığını anlattı. "Bizim köpek ile hiçbir ilişkimiz yok. Üstelik biz şafiyiz hakim bey. Biz de köpeğe dokunmak dahi günahtır" yalanını attı.



2 TALİHLİYE 658'ER BİN
10 bilen 2 kişi, 658 bin 191'er lira kazandı. 9 bilenler 6 bin 715'er, 8 bilenler 640'ar, 7 bilenler 117'şer, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira alacak.

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