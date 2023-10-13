Böbrek taşı ameliyatı oldu 6 gün sonra hayatını kaybetti! Aile, doktorların ihmali olduğunu söyledi

Ameliyat kararı verildi. Laparoskopi yöntemiyle böbrek taşı alınan Şarlı, taburcu edildi. Ancak ağrıları devam etti. İdrarından kan geldi. Tekrar hastaneye giden gencin kan değerlerinin düşük olduğu belirtildi.

Ekrem Şarlı'nın ağabeyi Ayhan Şarlı, kardeşinin doktorların ihmali ve ilgisizliği nedeniyle öldüğünü iddia etti. Acılı ağabey, böbreğindeki taşı aldırmaya karar veren kardeşine hekimler tarafından "Taşı kapalı operasyonla alacağız. Hiçbir problem yaşamayacaksın" dendiğini söyledi.

Ekrem'in (üstte) ağabeyi Ayhan Şarlı, "Enfeksiyonlu hasta olduğu, ne bana ne de eşine, hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Eğer ki bize daha erken bilgi verilseydi, inanıyorum ki kardeşimi kurtarabilirdim" dedi.