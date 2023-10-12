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Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de tarım işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 01:44 Güncelleme 13 Ekim 2023, 01:44
Nevşehir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Nevşehir'de feci kaza!

Kırşehir-Kayseri kara yolunda, tarım işçilerini taşıyan V.S. yönetimindeki 65 ABB 876 plakalı minibüs, Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek köyü yakınlarındaki kavşakta R.Ş. idaresindeki 06 FC 7208 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına, minibüs ise orta refüje çarptı. Kazada, her iki aracın sürücüsüyle 12 tarım işçisi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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