Nevşehir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına, minibüs ise orta refüje çarptı. Kazada, her iki aracın sürücüsüyle 12 tarım işçisi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.