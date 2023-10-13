Futbol'da yasak aşk skandalı! Hem de tanınan o isimle... Aldatılan eş her şeyi ortaya döktü: "Senin karakterin 5 para etmez!"

FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın 14 yıllık eşi Leyla Ceylan, mahkemenin kapısını çaldı.
FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın 14 yıllık eşi Leyla Ceylan, mahkemenin kapısını çaldı.
Eşinin yıllardır kendisine psikolojik şiddet uyguladığını anlattı. Dava dosyasındaki detaylar ise yasak aşkı gün yüzüne çıkardı. Leyla Ceylan, hakem eşinin MHK eski Başkanı Lale Orta ile aşk Riva'da yasak aşk yaşadığını açıkladı.
Leyla Ceylan, dava dilekçesinde Hakan Ceylan'ın maçlarda görev almadığı zamanlarda gayrimenkul danışmanlığı yaptığını ve kendisini sürekli olarak aşağıladığını anlattı.
Eşinin kendisine, "Senin karakterin 5 para etmez! Kilo aldıkça iyice yüzüne bakılmaz hale geldin" şeklinde hakaretlerde bulunduğunu vurguladı. Ardından eşinin eve hiç uğramadığını anlattı: "Evimizi adeta otel gibi kullanıyor.
Sürekli valizini alıp gidiyor, nereye gittiğini bile söylemiyor. Çocuğunun giderini karşılamıyor. Kıskançlık kriziyle kıyafetlerime de karışıyordu. Telefon aramalarım da buna dahil..."
İzmir 10. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın detaylara göre Leyla Ceylan'ın, hem çocuğunun velayetini hem de aldatılmış olması sebebiyle 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi tazminat talebinde bulunduğu ortaya çıktı.