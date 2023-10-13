Futbol'da yasak aşk skandalı! Hem de tanınan o isimle... Aldatılan eş her şeyi ortaya döktü: "Senin karakterin 5 para etmez!"

Eşinin kendisine, "Senin karakterin 5 para etmez! Kilo aldıkça iyice yüzüne bakılmaz hale geldin" şeklinde hakaretlerde bulunduğunu vurguladı. Ardından eşinin eve hiç uğramadığını anlattı: "Evimizi adeta otel gibi kullanıyor.

Sürekli valizini alıp gidiyor, nereye gittiğini bile söylemiyor. Çocuğunun giderini karşılamıyor. Kıskançlık kriziyle kıyafetlerime de karışıyordu. Telefon aramalarım da buna dahil..."

İzmir 10. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın detaylara göre Leyla Ceylan'ın, hem çocuğunun velayetini hem de aldatılmış olması sebebiyle 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi tazminat talebinde bulunduğu ortaya çıktı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN