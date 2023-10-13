Makyaj süngeri ve fırçasını bu yöntemle ilk günkü gibi yapabilirsiniz! 6 adımda küfü, mikrobu, bakteriyi yok edin!

Göz farı ve ruj gibi tozlu ürünler için kullanılan fırçaları ise 3 günde bir temizlemelisiniz. Temizleme Adımları: Makyaj fırçalarınızı temizlerken aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: Nazik Temizleme: Fırçalarınızı temizlerken sert uygulamalardan kaçının, çünkü bu, fırçaların yapısına zarar verebilir. Fırçalarınızı nazikçe temizlemek için ılık su kullanabilirsiniz. Şampuan Kullanımı: Sadece su kullanmak yetersiz olabilir. Bebek şampuanı, makyaj fırçalarınızı temizlemek için ideal bir seçenektir. Fırçalara bir miktar bebek şampuanı dökün ve ılık su altında nazikçe ovun.

Durulama: Fırçalarınızı şampuandan iyice arındırana kadar durulayın. Kalan şampuanın fırçalarda kalmamasına dikkat edin. Kurutma: Makyaj fırçalarını temizledikten sonra kurutmak önemlidir. Kurutma makinaları veya saç kurutma makineleri, fırçaların kıllarına zarar verebileceğinden kullanılmamalıdır. Islak fırçalarınızı gece yıkayıp sabaha kadar doğal olarak kurumalarına izin verebilirsiniz. Fırçalarınızı bir kenarda havadar bir yerde bırakarak hızlıca kurumalarını sağlayabilirsiniz.

Makyaj fırçalarınızı düzenli olarak temizlemek, hem cildinizi temiz tutar hem de makyaj uygulamanızın daha pürüzsüz ve etkili olmasına yardımcı olur. Ayrıca, temiz fırçalar, makyaj ürünlerinizin temiz kalmasına da yardımcı olur ve bakterilerin yayılmasını engeller.