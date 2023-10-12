Gerçek anlamı şaşırttı! Isırmaya çalışan kediler bakın ne mesaj veriyormuş!

Kedilerin gizemli dünyası: Neden ısırıyorlar? Kediler, dostlukları ve davranışlarıyla sürekli olarak bizi şaşırtıyor. Bazen bu davranışlar korutucu olabilirken bazen de son derece sevimli bir şekilde kendini gösterebilir. Göz teması kurma, tuhaf sesler çıkarma ve hatta ısırma davranışları, bu esrarengiz evcil hayvanların bize mesaj vermeye çalıştığı anların yalnızca birkaçıdır. Kedilerin neden ısırma eğiliminde oldukları sorusu ise, pek çok kedi sahibinin merak ettiği bir sorudur. İşte kedilerin ısırma davranışının arkasındaki olası nedenler...

KEDİNİZ İŞİNİZE ENGEL OLUYORLARSA...

Tam bilgisayarınızı veya başka herhangi bir şeyi kullanmaya karar verdiğinizde, kediniz bilgisayarınızın, notlarınızın ya da projenizin üzerine oturur.

Uzmanlar bu acayip davranışın sebebinin kedinizin ilgi odağınızda olma isteği olarak tanımlıyor. Kediniz işinizin kıskanıyor.

Ayrıca, sıcak ortamları sevmeleri laptopları onlar için büyük keyif kaynağı yaptığını da göz ardı etmemek gerek.

Bundan kurtulmak için onu oradan uzaklaştırmak için harcadığınız çabalar zaman kaybetmenize neden olabilir ama işinizi bırakır ve kedinizle 5-10 dakika oyun oynarsanız çalışmanıza izin verecektir.