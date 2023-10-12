Gerçek anlamı şaşırttı! Isırmaya çalışan kediler bakın ne mesaj veriyormuş!

KEDİNİZİN GÖZLERİ ÜSTÜNÜZDEYSE...
Dikkatinizi çekmek veya bir şey anlatmak istediklerinde kediler doğrudan gözlerinize bakar.
Göz teması ve göz hareketi kediler için iletişim yollarıdır. Bakmak ve göz kırpmak, kedilerin bölge talep etmesine bile yardımcı olur. Ayrıca bakışlarını insan ebeveynleri için duygularını iletmek için kullanırlar.
Kedinizin sizinle göz teması kurması kadar, gözlerindeki anlamda önemlidir, kedilerin farklı bakışları farklı anlamlar taşır.
Bir kedi tehdit olmadıklarını ve her şeyin yolunda olduğunu göstermek için, size bakar ve gözlerini yavaşça kırpabilir, hafiften kısar ve sakin bir bakış atar.Kediler çoğu zaman insan ebeveynlerine baktıklarında gözlerini kırpıştırırlar. Sevgi iletiyorlar. Yavaş, kalıcı göz kırpmaları onların "Seni seviyorum" deme şeklidirRakip kediler gözdağı olarak birbirlerine bakarlar. İçlerinden biri göz kırparsa, pes ettiğini gösterir.Kediler bazen uykuya dalarken veya uykudan çıkarken bir gözünü sırayla açıp kapatırlar. Bu, yırtıcıları izlemenin bir yolu, muhtemelen vahşi atalarıyla başlayan bir içgüdü.
KEDİNİZ SUYLA OYNUYORLARSA
Popüler bir efsane, kedilerin sudan nefret ettiğini iddia ediyor. Bazı durumlarda bu doğrudur, ama birçok kedi güvenli bir uzaklıktayken suya bayılır.
Kedinizin bardağınızdaki suyu devirdiğini, su kaplarına patilerini soktuklarını görebilirsiniz.
Hareket etmeyen su birikintilerinin içinde zararlı bakterilerin üremesi daha olasıdır. Su kabına pati atmak, kedilerin suyunu biraz hareket ettirmesinin bir yoludur, bu da onu içme mevzusunda daha rahat hissetmelerini sağlar.
Kediniz için her gün taze su bulundurun
İpucu: Kedinize soğuk su verebilirsiniz. Kediniz serin suyu daha çok sever. Bu doğal kaynağından çıkan taze su duygusunu pekiştirecektir.
KEDİNİZ SENİ GÖRMEZDEN GELİYORSA...
Kediler akıllıdır, bu nedenle isimlerini ve sahiplerinin sesini bilirler ama, yalnız kendi şartlarında sevgi gösterdikleri için bazen size yanıt vermeyebilirler.
Ayrıca birçok kedi, tehdit olarak algıladıkları veya strese maruz kaldıkları bir şeyi görmezden gelmeyi seçecektir . Geçmişte kedinizi cezalandırdıysanız veya dövdüyseniz, hatta onlara bağırdıysanız, şimdi sizi potansiyel bir tehdit olarak görebilirler. Kediniz niyetinizin iyi mi kötü mü olduğunu bilemez, bu yüzden sizi görmezden gelmeye çalışır.
KEDİM NEDEN ISSIRIYOR...
Kanepede oturuyorsunuz fakat küçük bir tüy yumağı gelip ayak parmaklarınıza saldırıyor. Çıplak ayak olmanız şaşırtıcı olabilir, ama kediniz saldırıda değil...
Kediniz sizi şakacı bir şekilde ısırdığında, gerçekten sevgisini sunuyor demektir . Bu, zarar vermesi gereken korkulu veya savunmacı bir ısırmadan çok farklıdır ve arkasındaki duygular da farklıdır.
Bununla birlikte erişkin kediler korkudan, üstünlük sağlamak için veya sizden ilgi istemek için ısırırlar.
Kedi yavruları dünyalarını keşfetmek için bir şeyleri ısırır, ağzına alır ve pençeler; bunların hepsi doğal davranışlardır. Ancak bir yavru kedi ısırığı sevimli olabilirken, erişkin bir kedi ısırığı acı verici olabilir.
Kediler ayrıca , etkileşimi durdurmak istediklerini söylemek için bizi ısırırlar . Kedilerin vücutlarında aşırı uyarılmalarına yol açabilecek duyarlı sinir uçları vardır. Etkileşimi durdurmak istedikleri diğer işaretleri kaçırırsanız, sizi ısırmaya başvurabilirler.