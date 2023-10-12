Mandalina kabuklarını sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyormuş! Bu problemi yaşayanlar...

Elde ettiğiniz mandalina kabuğu tozu yemeklerde, içeceklerde ve tatlılarda kullanabileceğiniz lezzetli bir aromatik katkı sağlar.

3. KÖTÜ KOKULARI YOK EDİN

Mandalina kabukları, kötü kokuları gidermede de kullanışlıdır. Mandalina kabuklarını suyla kaynatarak içerisine bir çubuk tarçın ekleyin. Bu karışım, evinizde oluşan kötü kokuları, özellikle balık veya kızartma kokularını etkili bir şekilde geçirebilir.