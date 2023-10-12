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Mandalina kabuklarını sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyormuş! Bu problemi yaşayanlar...

Mandalina tadıyla ve sağlığa olan faydalarıyla en sevilen meyveler arasında yer alıyor. Mandalina kabukları da sadece atık olarak düşünülmemeli. Mandalina kabuklarıyla birçok farklı fayda elde edebilirsiniz. Bu denediğiniz yöntem birçok alanda hayatınızı kolaylaştıracak. İşte deataylar...

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 17:10 Güncelleme 12 Ekim 2023, 09:05
Mandalina kabuklarını sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyormuş! Bu problemi yaşayanlar...

Mandalina kabuklarını sakın çöpe atmayın. İşte mandalina kabuklarının en faydalı kullanım alanlar...

1. BURUN TIKANIKLIĞINA SON VEREN DOĞAL ÇÖZÜM

Mandalina kabuklarını kaynar suyun içinde bekletmek, burun tıkanıklığına karşı etkili bir çözüm olabilir.

Yükselen buharı solumak, burun tıkanıklığını hafifletebilir ve rahat bir nefes almanızı sağlayabilir.

2. MANDALİNA KABUKLARINII TOZ HALİNE GETİRİN

Mandalina kabuklarını güneşte veya fırında kuruttuktan sonra mutfak robotundan geçirerek toz haline getirebilirsiniz.

Elde ettiğiniz mandalina kabuğu tozu yemeklerde, içeceklerde ve tatlılarda kullanabileceğiniz lezzetli bir aromatik katkı sağlar.

3. KÖTÜ KOKULARI YOK EDİN

Mandalina kabukları, kötü kokuları gidermede de kullanışlıdır. Mandalina kabuklarını suyla kaynatarak içerisine bir çubuk tarçın ekleyin. Bu karışım, evinizde oluşan kötü kokuları, özellikle balık veya kızartma kokularını etkili bir şekilde geçirebilir.


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