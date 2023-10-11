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Büyükçekmece'de acı olay: Takla atan otomobildeki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de devrilen otomobildeki 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Çulluk hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Arda Sevinç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 17:18 Güncelleme 11 Ekim 2023, 17:19
Büyükçekmece’de acı olay: Takla atan otomobildeki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de devrilen otomobildeki 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

OTOMBİL TARLAYA UÇTU
Arda Sevinç idaresindeki otomobil, Güzelce Mahallesi Fırat Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki üniversite öğrencisi İrem Çulluk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Arda Sevinç (20) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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