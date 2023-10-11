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Felaket tellalı Simpson'ın öncekileri mumla aratacak kehaneti ortaya çıktı

The Simpsons dünyanın geleceğini öngörme konusuyla tanınan ve birçok kişiyi hayrete düşürmüş bir çizgi dizi olarak biliniyor. Simpson ailesinin yaşadığı Springfield kasabasındaki olaylar gerçek dünyada büyük yankı uyandırıyor ve her seferinde ağzımızı açık bırakıyor. Şimdi ise The Simpsons, 2024 yılına işaret ediyor ve bu kehanet duyanları şaşırtıyor.

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 16:20 Güncelleme 11 Ekim 2023, 16:20
Felaket tellalı Simpson’ın öncekileri mumla aratacak kehaneti ortaya çıktı

Milyonlarca izleyici tarafından takip edilen The Simpsons animasyon dizisi bu kez 2024 yılına işaret eden bir kehanetle gündemde. Ancak bu kehanet sadece gelecekteki hava koşullarını değil aynı zamanda iklim krizini de gündeme getiriyor.

İKLİM KRİZİ VE 2024

Dizinin son kehaneti, 2024 yılına dair büyük bir iklim krizi öngörüyor. İklim değişikliği nedeniyle 2024 yılında dünya çok ciddi sıkıntılar yaşayacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte başka bir The Simpsons hesabı da iklim kriziyle ilgili önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Bölümde besinlerin değiştiğine ve besin değerlerinin giderek düşeceğine vurgu yapılıyor. Bu da iklim krizinin, gıda üretimine ve tüketimine ciddi etkileri olacağını gösteriyor.

The Simpsons çizgi dizisi kehanet yeteneğiyle her seferinde bizi şaşırtıyor. Geçmişte ortaya atılan iddialar ise zaman zaman gündem olmaya devam ediyor.

Son dönemde ortaya atılan kehanet 2024 yılını kapsıyor. Bu kehanet sadece hava olaylarını değil, aynı zamanda iklim krizini de ele alıyor.


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