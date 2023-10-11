Felaket tellalı Simpson’ın öncekileri mumla aratacak kehaneti ortaya çıktı

Milyonlarca izleyici tarafından takip edilen The Simpsons animasyon dizisi bu kez 2024 yılına işaret eden bir kehanetle gündemde. Ancak bu kehanet sadece gelecekteki hava koşullarını değil aynı zamanda iklim krizini de gündeme getiriyor.

İKLİM KRİZİ VE 2024 Dizinin son kehaneti, 2024 yılına dair büyük bir iklim krizi öngörüyor. İklim değişikliği nedeniyle 2024 yılında dünya çok ciddi sıkıntılar yaşayacak gibi görünüyor.