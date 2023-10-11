Ortalık toz duman! Halifelik sistemi: Baba Vanga’nın ’Orta Doğu’ kehaneti ortaya çıktı!

Dünya gündemi, İsrail -Hamas çatışmasının yanı sıra ünlü kâhin Baba Vanga 'nın 2024 yılına ilişkin öngörülerini konuşuyor. Baba Vanga'nın tahminleri, tarihsel olarak dikkate alınan ancak tartışmaya açık olan kehanetlerdir. İşte Baba Vanga'nın 2024 yılı ve Orta Doğu ile ilgili kehanetleri...

Bu son gelişmeler, ünlü kâhin Baba Vanga'nın kehanetlerini yeniden gündeme getirdi. Baba Vanga, 2007'den bu yana gerilimli bir ilişkiye sahip olan İsrail ve Hamas arasındaki durumu öngörmesiyle dikkat çekiyor. Ancak, Baba Vanga'nın tahminlerinin kesinliği ve gerçekliği hala tartışmalıdır.

Baba Vanga, "büyük Müslüman savaşı" kehanetiyle de tanınır. Bu kehanete göre, Avrupa'nın işgal edilmesi ve 2043 yılında Müslüman halifeliğinin kurulması öngörülüyor. Ancak bu kehanetlerin kesinliği konusunda ciddi şüpheler bulunmaktadır ve bazıları bu tahminlerin Baba Vanga'nın sözlerinin yorumlanmasıyla ortaya çıktığını iddia ediyor.