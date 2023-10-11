Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan sanığın yargılandığı davada karar verildi





Paylaşımı ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek istemediğini kaydeden Özbakır, "Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok fazla pişmanım. Ailem de manevi olarak çok fazla yıpranmıştır. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağıma, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenizde söz veriyorum." ifadelerini kullandı.