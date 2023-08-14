TMO patlamasında ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu'ndan da acı haber geldi. Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.