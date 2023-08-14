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TMO patlamasında ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı olayda ölü sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 11:04 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 11:04
TMO patlamasında ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada hayatını kaybedenleri sayısı 2'ye yükseldi.

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Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu'ndan da acı haber geldi. Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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