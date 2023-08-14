Turist bekleyen taksicilere para cezası ve trafikten men

Fatih'te önceki gün meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almamıştı. Yabancı turist beklemeye başlayan taksicilere ise vatandaşlar tepki göstermişti. Taksici, "Benim kimi alacağım sizi ilgilendirmez" diyerek şoke eden bir açıklamada bulunmuştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, görüntülere yansıyan 2 ticari taksiden 34 TEC 28 plakalı sayılı ticari taksi şoförünün Saim T. ve 34 TJK 38 plaka sayılı ticari taksi şoförü Bilal D. olduğu tespit edildi.