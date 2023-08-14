Denizli’de kan donduran cinayet | İntikam yemini eden anne kiralık katil tuttu! Tetikçi tutuklandı

SAKLANDIĞI BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Adli makamlarca Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse ve annesi Aynur Kural 'Kan gütme saikiyle öldürme ve azmettirme suçlarından' tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan detaylı soruşturmada ekipler, Kemal Akköse'yi tüfekle öldüren kişinin Şakir Hüsünbeyi (22) olduğunu öğrendi. Şakir Hüsünbeyi, Kemal Akköse'yi öldürmek için üç gün boyunca eve giriş çıkışlarını takip ettiği, cinayet için çaldığı motosikletin üzerine sahte plaka taktığı tespit edildi. Saklandığı bağ evinde yakalanan Hüsünbeyi, cinayetin kendisinin işlediğini itiraf etti.

BORÇLARINA KARŞILIK TUTULMUŞ

Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde yaşayan Şakir Hüsünbeyi, kuyu cinayetinde öldürülen Hasan Akköse'nin annesi ile babasının borçlarını ödeme karşılığında kendisi ile anlaştığını ve öldürülen Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ın da arkadaşı olduğu için intikam almak için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. İfadesinin tamamlanmasının ardından Hüsünbeyi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.