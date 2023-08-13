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Genç kızdan korkunç tuzak: Çete kurup infaz ettiler! Muhterem Perçikli'nin ilk ifadesi şoke etti...

İngiltere’den gelen ve Şirinevler’de infaz edilen Murat Arpapay’la ilgili detaylar şok etti. Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız, Fatih Erginoğlu ve Ersen Başak’ın 20’den fazla cinayet dizileri izleyip plan yaptıkları ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 07:01
Genç kızdan korkunç tuzak: Çete kurup infaz ettiler! Muhterem Perçikli’nin ilk ifadesi şoke etti...

Muhterem Perçikli tarafından kandırılarak günlük kiralanan daireye götürülüp orada öldürülen, cesedi apartman boşluğuna atılan Murat Arpapay'ı ölüme götüren gerçekler kan donduran türden olduğu ortaya çıktı. Serpil Demir, Doğan Sarıyıldız, Fatih Erginoğlu ve Ersen Başak, 19 yaşındaki 19 yaşındaki Muhterem Perçikli'ye aşık olan Arpapay'ı öldürüp parasına çökmek için günlerce toplantı yaptı. Sonra dijital platformdaki cinayet dizilerini izlemeye karar verdiler.

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Haziran ayı boyunca, 20'ye yakın dizi film seyredildi ve notlar tutuldu. Zehirli kimyasalla öldürme planı da bir dizideki cinayet planında görüldü, ekip tarafından tartışılıp kabul edildi. 26 Temmuz tarihinde de plan uygulandı. Ancak ekip yaşadığı korku nedeniyle Murat Arpapay'ın cesedini parçalara ayırıp, bir ormana bırakma fikrinden vazgeçti.

Son karar olarak da cesedi apartman boşluğuna atılması kararlaştırıldı. Ekipten iki kişinin, apartmandaki kameraların kayıtlarını alması gerekiyordu ancak bu da panik nedeniyle es geçildi. Percikli ve Demir gözaltına alınırken, Başak'ın Gürcistan'a, Sarıyıldız ve Fatih Erginoğlu'nun Kıbrıs'a gittiği kesinleşti.

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