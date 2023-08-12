PERSEİD METEOR YAĞMURU CANLI İZLE 🌠 Perseid Meteor Yağmuru başladı! Tüm Türkiye’nin gözü orda! İşte ilk görüntüler...

Ay'ın sabaha karşı doğması, meteor yağmurunun en iyi gözlemlenebileceği zaman dilimini belirliyor. Uzmanlar, Ay'ın doğuşundan önceki saatlerde gökyüzünün daha karanlık olacağını ve bu sayede meteorların daha belirgin bir şekilde gözlemlenebileceğini ifade ediyor. Ay'ın ışığı, meteorların parlaklığını azaltabileceğinden, Ay'ın doğuşundan sonra gözlem yapmanın daha avantajlı olduğu öneriliyor.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Perseid meteor yağmurunun en yoğun olduğu zaman genellikle cumartesi gecesi pazar sabahına geçişte oluyor.