Ataşehir’de iş yeri yangını! Dumanlar bir anda etrafı sardı

Olay saat 19.15 civarında Ferhatpaşa mahallesi 49. Sokak üzerinde bulunan antrepoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre antrepoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.





Olayla ilgili konuşan Turgay Ekinci "Ben evime gidecektim. Bir baktım ki dumanlar geliyor. Ondan sonra buraya geldim." dedi.



Bir başka görgü tanığı Gökhan Koç "Tam mesai bitiş saatiydi. Dumanlar bir anda sardı ortalığı. Komşu olduğu için gittik baktık. Yangın strafor köpülerinden çıkmış. Asıl sebebini biz de bilmiyoruz. Yan taraflara sıçramaması adına biz de müdahale ettik." ifadelerini kullandı.