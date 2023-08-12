Yüzde 90 engelli oğlunu kelepçelemişti! Valilik harekete geçti: Genç koruma altına alındı

İstanbul Büyükçekmece 'de yürekleri sızlatan bir olay yaşandı.

Olay, Mimaroba'da yaşandı. İddiaya göre yüzde 90 zihinsel engelli raporu olan oğlu E.Ö.'ye kötü davranan Gönül A., oğlunun ellerini de kelepçeledi. Dün komşuları tarafından eli kelepçeli şekilde camdan fotoğrafı çekilen E.Ö. için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.