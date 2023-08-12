Yüzde 90 engelli oğlunu kelepçelemişti! Valilik harekete geçti: Genç koruma altına alındı

İstanbul Büyükçekmece'de yürekleri sızlatan bir olay yaşandı.
İstanbul Büyükçekmece'de yürekleri sızlatan bir olay yaşandı.
Olay, Mimaroba'da yaşandı. İddiaya göre yüzde 90 zihinsel engelli raporu olan oğlu E.Ö.'ye kötü davranan Gönül A., oğlunun ellerini de kelepçeledi. Dün komşuları tarafından eli kelepçeli şekilde camdan fotoğrafı çekilen E.Ö. için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
ANNE GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, savcılık talimatıyla anneyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Gönül A., emniyete götürülürken görüntülenmemek için kendisinin ve çocuğunun yüzünü kapatmaya çalıştı.
Olayla ilgili İstanbul Valiliği, yazılı bir açıklama yaptı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Büyükçekmece'de yaşanan ve G.A. isimli şahsın, 22 yaşındaki E.Ö. isimli engelli çocuğuna kelepçe takmak suretiyle kötü muamelede bulunduğu iddialarına ilişkin inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemenin sonucunda G.A. hakkında adli süreç başlatılmış olup, kötü muameleye uğradığı belirlenen E.Ö. de koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli süreç devam etmektedir."