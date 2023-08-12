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Meteor yağmuru nereden izlenir? 12 Ağustos 2023 Türkiye Perseid Meteor Yağmuru saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya,...

Perseid Meteor Yağmuru nereden izlenir, hangi iillerde sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Astronomi meraklıları ve gökyüzü izleyicileri, her yıl dört gözle bekledikleri 2023 Perseid Meteor Yağmuru'nun heyecan verici anlarına yaklaşıyor. Bu muhteşem doğa olayı, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesindeki toz ve parçacıkların Dünya'nın atmosferine girmesiyle meydana gelirken, gökyüzünde iz bırakan ışıl ışıl meteorlarla göz kamaştırıyor. Peki, Meteor yağmuru nereden izlenir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 20:02 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 20:23
Meteor yağmuru nereden izlenir? 12 Ağustos 2023 Türkiye Perseid Meteor Yağmuru saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya,...

12 Ağustos Perseid Meteor yağmuru nereden, nasıl izlenir sorusu merak edildi. Bu yılki Perseid Meteor Yağmuru, 14 Temmuz'da başlayarak 1 Eylül'e kadar devam edecek. Ancak, gökbilim uzmanlarına göre en belirgin ve yoğun dönem, genellikle Ağustos'un ilk haftasına denk geliyor. Bu süre zarfında, gökyüzü izleyicileri gece yarısından sonraki saatlerde en iyi gözlem deneyimini yaşayabilecekler. İşte Perseid Meteor Yağmuru saati ve detayları...

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Perseid Meteor yağmuru 14 Temmuz'da başlıyor, 1 Eylül'e kadar sürüyor. En yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12-13 Ağustos gecesi olacak. 23.30-04.00 saatleri arası ise meteor yağmurunun en yoğun gerçekleşeceği zaman dilimi olacak.

METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR, İSTANBUL'DAN GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek. İstanbul'un tüm ilçelerinden görülebilecek meteor yağmuru için şehir ışıklarından uzak bölgeleri seçmek, yağmuru daha iyi gözlemlemeye yardımcı olacak.

İşte İstanbul'da meteor yağmurunu en iyi şekilde izlemek için düşünülebilecek bazı ilçeler:

Ağva:
İstanbul'a yakın, deniz kenarında bulunan Ağva, ışık kirliliğinden uzak bir bölge olarak meteor yağmurunu izlemek için uygun bir yer olabilir.

Polonezköy:
Şehir merkezine görece uzak olan Polonezköy, karanlık bir ortam sağlayarak meteor gözlemi için iyi bir seçenek olabilir.

Beykoz:
Boğaz'ın Anadolu yakasındaki ilçelerinden Beykoz, deniz manzarasıyla ve daha az ışık kirliliğiyle meteor yağmurunu izlemek için iyi bir seçenek olabilir.

Silivri:
Silivri'nin bazı bölgeleri, şehir merkezine göre daha az ışık kirliliğine sahip olabilir.

Yarımburgaz Mağarası Çevresi:
Yarımburgaz Mağarası çevresi, kentsel ışıklardan uzaklaşıp meteor yağmurunu daha iyi izlemek için tercih edilebilir.

Adalar, Büyükçekmece ve Sarıyer gibi ilçeler de diğer bölgelere göre daha az ışık kirliliğine sahip olduğundan meteor yağmurunu izlemek için ideal olabilir.

Göz sağlığı açısından endişe etmenize gerek yok. Çıplak gözle meteor yağmurunu izlemek genellikle gözleri bozmaz. Meteor yağmurları, parlak ışık patlamaları şeklinde meydana gelir ve zararsızdır.

EN İYİ ŞAFAK SÖKMEDEN ÖNCE GÖZLEMLENİYOR

Perseid meteor yağmuru en iyi gece yarısından gün doğumuna kadar olan süreçte görünüyor. Yani şafak sökmeden hemen önce seyretmek mümkün. EarthSky sitesine göre Ay, bu yılki zirve döneminde (12-13 Ağustos) yaklaşık yüzde 10 kadar aydınlık olacak.

METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

Halk arasında gök taşı olarak da bilinen meteorlar, gökyüzünde konumlanan cisimlerden kopan küçük parçalara verilen addır. Kimi zaman atmosferin çekim alanı içerisine giren meteorlar, bu aşamada uzayda çok hızlı bir hızda ilerler.

Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar, arkalarında ışık izi bırakarak gider. Yaşanan bu hızlı ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışma meydana gelmektedir. Oluşan bu kızışmaya da meteor yağmuru denmektedir ve eğer meteor yağmuru gece vaktinde gerçekleşirse, çıplak gözle bile izlenebiliyor.


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