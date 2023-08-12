Meteor yağmuru nereden izlenir? 12 Ağustos 2023 Türkiye Perseid Meteor Yağmuru saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya,...

İşte İstanbul'da meteor yağmurunu en iyi şekilde izlemek için düşünülebilecek bazı ilçeler: Ağva:

İstanbul'a yakın, deniz kenarında bulunan Ağva, ışık kirliliğinden uzak bir bölge olarak meteor yağmurunu izlemek için uygun bir yer olabilir. Polonezköy:

Şehir merkezine görece uzak olan Polonezköy, karanlık bir ortam sağlayarak meteor gözlemi için iyi bir seçenek olabilir.

Beykoz:

Boğaz'ın Anadolu yakasındaki ilçelerinden Beykoz, deniz manzarasıyla ve daha az ışık kirliliğiyle meteor yağmurunu izlemek için iyi bir seçenek olabilir. Silivri:

Silivri'nin bazı bölgeleri, şehir merkezine göre daha az ışık kirliliğine sahip olabilir. Yarımburgaz Mağarası Çevresi:

Yarımburgaz Mağarası çevresi, kentsel ışıklardan uzaklaşıp meteor yağmurunu daha iyi izlemek için tercih edilebilir. Adalar, Büyükçekmece ve Sarıyer gibi ilçeler de diğer bölgelere göre daha az ışık kirliliğine sahip olduğundan meteor yağmurunu izlemek için ideal olabilir. Göz sağlığı açısından endişe etmenize gerek yok. Çıplak gözle meteor yağmurunu izlemek genellikle gözleri bozmaz. Meteor yağmurları, parlak ışık patlamaları şeklinde meydana gelir ve zararsızdır.

EN İYİ ŞAFAK SÖKMEDEN ÖNCE GÖZLEMLENİYOR Perseid meteor yağmuru en iyi gece yarısından gün doğumuna kadar olan süreçte görünüyor. Yani şafak sökmeden hemen önce seyretmek mümkün. EarthSky sitesine göre Ay, bu yılki zirve döneminde (12-13 Ağustos) yaklaşık yüzde 10 kadar aydınlık olacak.

METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR? Halk arasında gök taşı olarak da bilinen meteorlar, gökyüzünde konumlanan cisimlerden kopan küçük parçalara verilen addır. Kimi zaman atmosferin çekim alanı içerisine giren meteorlar, bu aşamada uzayda çok hızlı bir hızda ilerler.

Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar, arkalarında ışık izi bırakarak gider. Yaşanan bu hızlı ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışma meydana gelmektedir. Oluşan bu kızışmaya da meteor yağmuru denmektedir ve eğer meteor yağmuru gece vaktinde gerçekleşirse, çıplak gözle bile izlenebiliyor.