Yeniden yanacağız! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: 10 derece fırlayacak! | HAVA DURUMU

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge hava tahmin raporunu da paylaştı.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 20°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir'in kuzey ve batısının yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu ile Zonguldak'ın batı çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 25°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı