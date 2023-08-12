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Yeniden yanacağız! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: 10 derece fırlayacak! | HAVA DURUMU

Son dakika hava durumu raporu... Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası yeniden geliyor! Meteorolojiden yapılan açıklamada pazar günü itibarıyla sıcaklıkların yeniden etkisini artıracağı kaydedilirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bazı bölgelere özel uyarı yapıldı. İşte o uyarılar ve hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 09:44 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 09:59
Yeniden yanacağız! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: 10 derece fırlayacak! | HAVA DURUMU

Türkiye yeniden sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor.

PAZAR GÜNÜ İÇİN FLAŞ SICAKLIK UYARISI
Türkiye'nin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13 Ağustos Pazar gününden itibaren etkisini artırarak diğer bölgelerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü etkisini artıracak hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bugün için yapılan uyarıda ise, "Marmara ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam etmesi bekleniyor." denildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge hava tahmin raporunu da paylaştı.

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 20°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir'in kuzey ve batısının yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu ile Zonguldak'ın batı çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 25°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

VAN 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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