Yeniden yanacağız! Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: 10 derece fırlayacak! | HAVA DURUMU

SAKARYA 20°C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EGE Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir'in kuzey ve batısının yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu ile Zonguldak'ın batı çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 25°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı