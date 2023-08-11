TURİZMDE REKORLAR YILI

Ağustos ayının ilk 10 günü baz alındığında ise 2022 yılına göre yüzde 11 artarak, 872 bin 833 olarak gerçekleşti. Antalya, bu rakamlar ile turizmde rekorlar yılı diye tabir edilen 2019'u da geride bıraktı.

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