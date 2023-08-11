Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.
TURİST SAYISI 9 MİLYONU AŞTI
Antalya'ya 2023'ün 1 Ocak-10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 56 bin 921 olarak gerçekleşti.