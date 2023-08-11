Apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Adana'da bir apartmanın bodrum katında yangın çıkarken dumanlar apartmanda bulunan tüm daireleri sardı. Yaşanan can pazarında ev taşıma asansörü ile onlarca mahsur kalan kişi kurtarıldı. Yangında çok sayıda kişi dumandan etkilenirken bir kişi köpeğiyle kurtarıldıktan sonra köpeğine sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

DAİRELER DUMAN ALTINDA KALDI

Seyhan ilçesine bağlı İbo Osman Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanının bodrum katında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla apartmandaki tüm daireler bir anda duman altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.