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Apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Adana'da 4 katlı apartmanın depo olarak kullanılan bodrumunda çıkan yangın korkuttu. Yaşanan can pazarında ev taşıma asansörü ile mahsur kalanlar kurtarıldı. Köpeğiyle birlikte kurtarılan kadın köpeğine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 06:55 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 06:55
Apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Adana'da bir apartmanın bodrum katında yangın çıkarken dumanlar apartmanda bulunan tüm daireleri sardı. Yaşanan can pazarında ev taşıma asansörü ile onlarca mahsur kalan kişi kurtarıldı. Yangında çok sayıda kişi dumandan etkilenirken bir kişi köpeğiyle kurtarıldıktan sonra köpeğine sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

DAİRELER DUMAN ALTINDA KALDI
Seyhan ilçesine bağlı İbo Osman Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanının bodrum katında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla apartmandaki tüm daireler bir anda duman altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI
Dumandan etkilenen vatandaşlar korku içerisinde evlerinin balkonuna penceresine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Bölgede oturan bir kişi kendisine ait ev taşıma asansörü ile mahsur kalan kişileri tek tek kurtardı.

Yangında çok sayıda kişi dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.

KÖPEĞİYLE BİRLİKTE KURTARILDI
Yangın köpeğiyle bir mahsur kalan bir kadın, pencereye çıkarak ev taşıma asansörü ile aşağı indirildi.

Köpeğinin baygınlık geçirmesi üzerine kadın, köpeğine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki vatandaşlar yardımıyla köpeğe su verilerek tekrardan ayıltıldı.

İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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