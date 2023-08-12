CHP’li vekilin ölüm evi! 2 katı kaçak, bina çürük: Otopark tamirhane, sığınak kafetarya oldu

Bina sakinleri tüm bu yaşananlarla baş etmeye çalışırken, kafe için yapılan tadilat sırasında yeniden bina kolonları kesildi ve apartmanın gider boruları kırıldı. Kolonları kırılarak zarar gören binada yaşayan bina sakinleri, yardım bekliyor.

"ÖLÜMÜ BEKLİYORUZ"

Zeybek Apartmanı'nın bazı sakinleri, "Otoparkta kaç kolon kesilip tamirhaneye dönüştürüldü bilmiyoruz. Deprem bölgesi bir ülkeyiz. Bu imara aykırı işlemler nedeniyle her an ölümle burun buruna yaşıyoruz. Bununla da yetmezmiş gibi binanın diğer cephesindeki depodaki kolonları da kestiler. Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz" diyerek CİMER'e ihbarda bulundu.