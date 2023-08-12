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CHP'li vekilin ölüm evi! 2 katı kaçak, bina çürük: Otopark tamirhane, sığınak kafetarya oldu

CHP milletvekili Gökan Zeybek'in, müteahhit kardeşi Güven Zeybek'le birlikte yaptırdığı bina otoparkının tamirhaneye, sığınağın ise kafeteryaya çevrildiği öne sürüldü. İki katı kaçak olduğu ortaya çıkan Kağıthane'deki binada bulunan tamirhane ses şikayeti üzerine mühürlendi. Ancak iddiaya göre Zeybek kardeşler mührü söktü. Apartman sakinleri, " Kaç kolon kesildiğini bilmiyoruz. Bu imara aykırı işlemler nedeniyle temeli yarım binada ölümle burun buruna yaşıyoruz" diyerek CİMER'den yardım istedi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 07:14 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 07:17
CHP’li vekilin ölüm evi! 2 katı kaçak, bina çürük: Otopark tamirhane, sığınak kafetarya oldu

Kentsel dönüşümün aciliyeti konuşulurken, CHP'li vekil Zeybek'e ait iki katı kaçak binanın altı kafe ve tamirhane yapıldı. Bina sakinleri, kolon kesildiğini iddia etti.

2 KAÇAK KAT ÇIKTI
TBMM 27. dönem CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul Kâğıthane'de bulunan Zeybek Apartmanı'nın arsa sahibiydi. İddiaya göre Zeybek, müteahhit kardeşi Güven Zeybek'le birlikte imarı 3 katlı olan binaya imara aykırı olarak 2 ek kat çıktı. Binanın otoparkını ise tamirhaneye dönüştürdü.

Tamirhaneye dönüştürme işlemlerinde yine iddiaya göre bazı değişiklikler yapıldı. Bazı bina sakinleri bu durumu belediyeye ihbar etti. Belediye ekipleri tarafından binanın otoparkında faaliyete geçen tamirhane mühürlendi. Mühürleme işleminden bir gün sonra ise tamirhane yeniden faaliyete geçti.

Büyük bir şok yaşayan bina sakinleri, CİMER'e ihbarda bulundu. Bina sakinlerinin hukuki mücadelesi devam ederken, binanın sığınak ve depo bölümü olarak ayrılan yer ise geçen yıl kafe-restoran işletmesine dönüştürüldü.

Bina sakinleri tüm bu yaşananlarla baş etmeye çalışırken, kafe için yapılan tadilat sırasında yeniden bina kolonları kesildi ve apartmanın gider boruları kırıldı. Kolonları kırılarak zarar gören binada yaşayan bina sakinleri, yardım bekliyor.

"ÖLÜMÜ BEKLİYORUZ"
Zeybek Apartmanı'nın bazı sakinleri, "Otoparkta kaç kolon kesilip tamirhaneye dönüştürüldü bilmiyoruz. Deprem bölgesi bir ülkeyiz. Bu imara aykırı işlemler nedeniyle her an ölümle burun buruna yaşıyoruz. Bununla da yetmezmiş gibi binanın diğer cephesindeki depodaki kolonları da kestiler. Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz" diyerek CİMER'e ihbarda bulundu.

SAVCILIĞA ŞİKÂYET
Kağıthane Belediyesi ekipleri, geçen yıl aralık ayında, bazı bina sakinlerinin binanın altındaki tamirhaneden çok ses geldiğine yönelik şikâyeti sonrasında, yaptıkları incelemede tamirhanenin ruhsatsız olduğunu belirledi ve burayı mühürledi. İşletme sahibi kısa süre sonra mührü sökerek işlerine devam etti.

Belediye ekipleri ikinci kontrolünde mührün söküldüğünü tutanak altına alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Savcılığın bu şikâyete ilişkin incelemesi devam ediyor. Kâğıthane Belediyesi'ne kolonla ilgili bir başvuru yapılmadığı, kolon şikâyetinin CİMER'e yapıldığı öğrenildi. Belediyeye şikâyet yapılması durumunda binanın boşaltılacağı aktarıldı.

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