CHP’li vekilin ölüm evi! 2 katı kaçak, bina çürük: Otopark tamirhane, sığınak kafetarya oldu

Bina sakinleri tüm bu yaşananlarla baş etmeye çalışırken, kafe için yapılan tadilat sırasında yeniden bina kolonları kesildi ve apartmanın gider boruları kırıldı. Kolonları kırılarak zarar gören binada yaşayan bina sakinleri, yardım bekliyor.
"ÖLÜMÜ BEKLİYORUZ"
Zeybek Apartmanı'nın bazı sakinleri, "Otoparkta kaç kolon kesilip tamirhaneye dönüştürüldü bilmiyoruz. Deprem bölgesi bir ülkeyiz. Bu imara aykırı işlemler nedeniyle her an ölümle burun buruna yaşıyoruz. Bununla da yetmezmiş gibi binanın diğer cephesindeki depodaki kolonları da kestiler. Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz" diyerek CİMER'e ihbarda bulundu.
SAVCILIĞA ŞİKÂYET
Kağıthane Belediyesi ekipleri, geçen yıl aralık ayında, bazı bina sakinlerinin binanın altındaki tamirhaneden çok ses geldiğine yönelik şikâyeti sonrasında, yaptıkları incelemede tamirhanenin ruhsatsız olduğunu belirledi ve burayı mühürledi. İşletme sahibi kısa süre sonra mührü sökerek işlerine devam etti.
Belediye ekipleri ikinci kontrolünde mührün söküldüğünü tutanak altına alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Savcılığın bu şikâyete ilişkin incelemesi devam ediyor. Kâğıthane Belediyesi'ne kolonla ilgili bir başvuru yapılmadığı, kolon şikâyetinin CİMER'e yapıldığı öğrenildi. Belediyeye şikâyet yapılması durumunda binanın boşaltılacağı aktarıldı.