İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen Elazığ 'daki okul inşaatında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan meclis kararıyla, 2022 yılının Eylül ayında yapımına başlanan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaat alanındaki konteynerda, iddiaya göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı.