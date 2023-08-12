Yangın , Elsazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.20 sıralarında eski kesim alanından alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.





Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden 3 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 itfaiye ve 3 su tankerinin müdahalede bulunduğu yangında 13 dekarlık ormanlık alan yanarak kül oldu.