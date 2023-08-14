Uzmanlar uyardı! O tarihe dikkat! Konya, Kayseri, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Sivaslılar resmen kabus yaşayacak!

Meteoroloji Uzmanları, vatandaşları özellikle sıcaklığın en yüksek olduğu 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyorlar. Ayrıca, uzun süreli açık havada kalmaktan kaçınılması ve sık sık su tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor.

KAVURUCU SICAK BU İLLERDE Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İç Anadolu bölgesine yönelik ayrıca bir uyarıda bulunuyor. Ökten, bölgede son birkaç gecedir yaşanan serin havaların geçici olduğunu ve yakın zamanda kavurucu sıcakların geri döneceğini belirtiyor.

Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat gibi illerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Özellikle İç Anadolu bölgesinde yaşayanlar, son serin günleri değerlendirirken, önümüzdeki günlerde sıcak havanın tekrar etkisini göstereceğinin bilincinde olmalılar. Hava sıcaklıklarının artacağı bölgelerde, güneşin en dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamak ve sık sık su içmek gibi tedbirler almak büyük önem taşıyor.