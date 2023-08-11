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HAVA DURUMU | Basra sıcaklarından önce serinlik geldi! İstanbul sabaha sağanak yağışla uyandı | 11 Ağustos 2023 hava durumu

Önce 'El Nino' ardından 'Eyyam-ı bahur' sıcaklarıyla boğuşan İstanbul, güne sağanak yağışla uyandı. Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağmurun gün boyunca yerel olarak etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan rapora göre; hafta sonu serin ve rüzgarlı bir hava etkisini gösterirken, hafta başından itibaren İstanbul'un yeniden kuvvetli yağış alacağı tahmin ediliyor.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 07:26 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 07:38
HAVA DURUMU | Basra sıcaklarından önce serinlik geldi! İstanbul sabaha sağanak yağışla uyandı | 11 Ağustos 2023 hava durumu

İstanbul'da uzun süredir beklenen sağanak yağış bu sabah tibariyle etkisini gösterdi. Hafta sonu rüzgarlı ve açık bir havanın etkili olması beklenen şehirde, Pazartesi ve Salı günü yeniden yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerde aralıklı yağışların görüleceğini söyledi.

"İstanbul için sıcaklık mevsim normalleri civarında. Cuma günü 30 derece, cumartesi günü için az bulutlu ve açık bir hava var, 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde perşembe günü az bulutlu ve açık, 35 derece sıcaklık var. Cuma günü biraz soğuyor, hava sıcaklığı 32 dereceye kadar düşüyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava var. Cumartesi günü için az bulutlu ve açık, 31 derece sıcaklık bekliyoruz. İzmir'de üç gün boyunca yağış beklentimiz yok, genellikle az bulutlu ve açık bir hava var. Perşembe 32, cuma 33, cumartesi de 34 derece sıcaklık bekliyoruz."

SON RAPOR YAYINLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı bölgelerinden sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ DİKKAT
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA
Parçalı ver çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 32°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 34°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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