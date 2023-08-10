Son dakika...Malatya'da Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Son dakika...Malatya'da Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Zeminden 7 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
VATANDAŞLAR SOKAKLARA İNDİ
Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.
"HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber'e yaptığı açıklamada il genelinde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirdi. Gürkan ayrıca yaşanan depremin şiddetli olduğunu ifade etti.
VALİ HULİSİ ŞAHİN: YARALI İHBARI ALDIK
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:
"Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği alandan ilgili birimlere olumsuz bildirim olmadığını, UMKE timlerinin bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
SAHA TARAMALARI SÜRÜYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin, AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
DİYARBAKIR'DA DA HİSSEDİLDİ, TUNCELİ'DEN EKİPLER MALATYA'YA SEVK EDİLDİ
Malatya'da meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Diyarbakır'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
Tunceli'den de AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği'nden (MUDAK) oluşan 30 kişilik ekip deprem bölgesine doğru hareket etti.
Öte yandan deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Paniğe kapılan halk sokağa döküldü.
UZMAN İSİM DEPREMİ A HABER EKRANLARINDA DEĞERLENDİRDİ
Deprem Uzmanı Alican Kop Malatya'da yaşanan depremi A Haber ekranlarında değerlendirdi.
6 ŞUBAT'IN YANSIMALARI
Bölgede ağır hasarlı binalar var onların yıkılma ihtimali var. Yaşadığımız depremler 6 Şubat depreminin yansımaları. Bu sıradan bir deprem değildi. Levhalar arasında büyük bir hareket oldu.
BU DEPREMLER SON DERECE NORMAL
Ortaya çıkan enerji ile birlikte diğer hat üzerinde enerji birikmeye başladı. Bu depremler son derece normal. Deprem bölgesinde bir kırık oluşmuştu. Bu kırıkla ilgisi olabilir bu deprem.
BİRKAÇ YIL DAHA SÜRECEKTİR
Bu tarz depremler birkaç yıl daha devam edecektir. Ağır hasarı binalardan uzak durulmalı.
KUZEY ANADOLU HATTINI ETKİLER Mİ?
Marmara içinde bir deprem bekleniyor. Bu da kırılmak üzere. Çalışmalar bunu gösteriyor. Bingöl'den doğuya doğru olan segmenti üzerinde uzun süredir hareket yok. Bu depremin o segmenti etkileyebilir.
PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Vatandaşların deprem sırasındaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
SON DEPREMLER
2023.08.10 20:47:59 38.2865 38.2120 5.0 -.- 5.2 5.2 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.10 20:23:31 38.2068 36.7250 14.3 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 19:58:37 39.4822 29.8158 8.1 -.- 2.1 -.- ORTACA-(KUTAHYA) İlksel
2023.08.10 19:41:39 38.2832 37.3895 5.0 -.- 1.6 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 18:56:29 37.5552 35.7478 10.1 -.- 1.7 -.- BAGOZU-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.10 18:20:06 37.0465 28.0655 15.5 -.- 1.2 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.08.10 18:06:47 38.0817 32.6202 18.7 -.- 1.7 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.08.10 17:13:12 41.5238 39.3832 11.7 -.- 3.1 3.0 TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.08.10 17:02:22 39.5775 23.4593 9.9 -.- 3.6 3.7 YUNANISTAN İlksel
2023.08.10 17:01:34 38.4690 37.3352 2.1 -.- 3.1 3.1 YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.10 16:36:50 35.7252 31.3837 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.10 16:16:03 35.7015 31.4332 5.3 -.- 4.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.10 16:01:41 37.3128 37.0338 5.6 -.- 1.6 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 15:44:38 38.5417 40.3833 8.1 -.- 2.9 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.10 15:39:55 39.5175 23.4137 17.9 -.- 3.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.08.10 15:31:06 38.3018 37.2095 5.6 -.- 1.7 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 15:25:52 38.5305 40.3640 5.0 -.- 4.1 4.2 KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.10 15:25:51 39.6795 23.6927 23.8 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.08.10 15:02:35 39.1282 41.6032 6.2 -.- 2.0 -.- GOLTEPE-VARTO (MUS) İlksel
2023.08.10 14:18:49 37.1078 28.3943 16.8 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel