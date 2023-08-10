Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Son dakika... Malatya 'da Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 20.48'de merkez üssü Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Zeminden 7 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.





VATANDAŞLAR SOKAKLARA İNDİ

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.



"HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber'e yaptığı açıklamada il genelinde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirdi. Gürkan ayrıca yaşanan depremin şiddetli olduğunu ifade etti.