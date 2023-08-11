PODCAST CANLI YAYIN
AJANSLAR Yaşam Haberleri

Mersin'de 11 PKK'lı teröristin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu değerlendirilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Terör örgütü adına çalışma yürüten 8 kişi ile örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG'de faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla kente gelen 3 kişinin adresleri tespit edildi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girildi. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

AJANSLAR AJANSLAR takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 07:35 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 07:35
Mersin’de 11 PKK’lı teröristin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Sözde örgütün ilk silahlı eyleminin yıl dönümü olan 15 Ağustos öncesi başlatılan operasyonda, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye giren V.A, A.Ş.U ve H.K; Almanya'nın Frankfurt şehrinde kutlanan ve terör örgütünün propagandasına dönüşen nevruz kutlamasına katıldığı tespit edilen ve terör örgütünün faaliyetlerini diri tutmak ve müzahir kesimin motive etmeyi amaçlayan C.G. ve J.H.; örgütün geçmiş yıllarda yapmış olduğu yasa dışı eylem ve etkinliklere katılan ve elde edilen suç unsurları üzerinde parmak izi tespit edilen S.I.'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tespit edildi.

15 AĞUSTOS PLANI
Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı eyleminin sözde yıl dönümü olan 15 Ağustos'ta eylem arayışında olduğunu da belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyon düzenlendi.

Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA