Mersin’de 11 PKK’lı teröristin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Sözde örgütün ilk silahlı eyleminin yıl dönümü olan 15 Ağustos öncesi başlatılan operasyonda, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye giren V.A, A.Ş.U ve H.K; Almanya'nın Frankfurt şehrinde kutlanan ve terör örgütünün propagandasına dönüşen nevruz kutlamasına katıldığı tespit edilen ve terör örgütünün faaliyetlerini diri tutmak ve müzahir kesimin motive etmeyi amaçlayan C.G. ve J.H.; örgütün geçmiş yıllarda yapmış olduğu yasa dışı eylem ve etkinliklere katılan ve elde edilen suç unsurları üzerinde parmak izi tespit edilen S.I.'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tespit edildi.