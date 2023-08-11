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Antalya'da köpek saldırısında canını zor kurtardı! Küçük çocuğun feryadı yürekleri dağladı

Ailesiyle pazara giden 11 yaşındaki Hasan Basri Kaya’ya saldıran köpek, küçük çocuğun sol baldırının etini kopardı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ağustos TAKVİM gazetesi yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 06:56
Antalya’da köpek saldırısında canını zor kurtardı! Küçük çocuğun feryadı yürekleri dağladı

Antalya Serik'te yaşayan Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Hasan Basri Kaya (11), annesi Melek ve ağabeyi Kadir'le birlikte evde yalnız kalmamak için Kadriye Pazarı'na doğru yola çıktı. Ancak sokaktaki başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Vahşi hayvan, küçük çocuğu sol baldırından ısırdı. Etini kopardı. Kaya, kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı. Kendisine 7 dikiş atıldı. Çok acı çektiğini belirten Kaya, "Köpeğin sahibi varsa ona, yoksa belediye yetkililerine hakkımı helal etmiyorum" dedi. Anne Melek Kaya, oğlunu görünce şoka uğradığını belirterek, "Allah kimseye evladını bu şekilde görmek nasip etmesin" ifadesini kullandı.



MALATYA'DA 5.3'LÜK KORKU
Malatya'da dün akşam saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düşme ve yüksekten atlama sonucu 23 kişi yaralandı. Bir metruk bina yıkılırken, 2 ağır hasarlı bina yan yattı. Vatandaşlar uzun süre sokaklarda bekledi.



TEKNEDE DEHŞET
İzmir Foça'da S.K. (45), aralarında anlaşmazlık bulunan kayınpederi Mehmet Arslandal'ın (62) sahibi olduğu tekneye gitti. Çıkan tartışma büyüyünce, S.K. tabancayla Arslandal'ı öldürdü. Eşini arayan ve "Babanı vurdum, haberin olsun" diyen zanlı yakalandı.



KANLI PUSU
Denizli'de bir leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için aracına binerken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden genç, kurtarılamadı. Akköse'nin, geçen yıl Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın'ı (17) tüfekle öldürüp cesetlerini su kuyusuna atan Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi olduğu ortaya çıktı. Polis, Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse'yi evinde gözaltına aldı.



MİT'TEN NOKTA OPERASYON
Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) yine muhteşem bir operasyon... Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları, MİT ve SMO'nun çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi. MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen operasyonlar sonucu eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Operasyonlarda ayrıca, 1 lav silahı, 1 RPG roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 makarov tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank RPG mühimmatı, 2 anti personel RPG mühimmatı, 5 RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.



KORKUSUZDU İNFAZ EDİLDİ
Ekvador'da 20Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde 'yolsuzluk karşıtı' duruşuyla bilinen başkan adayı Fernando Villavicencio, katıldığı etkinlik sonrası uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı Los Lobos (Kurtlar) adlı bir çete üstlendi. Devlet Başkanı Guillermo Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler" dedi.



GURURUMUZ AYSU
22 yaşındakİ yüzücü Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. Türkoğlu önceki gün Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyısından başladığı tarihi dalışı, yaklaşık 12 saat yüzerek tamamladı.



KOPARAN YANAR
Muğla'da, Datça ve Dalaman Sarıgerme sahillerini süsleyen kum zambakları açtı. Korumaya alındı. Yetkililer uyardı: Dokunmak yasak. Koparmanın cezası ise tam 244 bin TL.

VA'KAN'DAŞ
Afyonkarahisar'da yaşayan Emin Şahin, 1984 senesinde bir arkadaşının annesi için kan verdi. O günden sonra bunu gelenek haline getirdi. Dünya rekortmeni kan bağışçısı Emin Şahin, dün 470'nci kan bağışını gerçekleştirdi. Madalyalı kan bağışçısı, hedefinin 500 ünite kan bağışı olduğunu söyledi. Şöyle devam etti: "Hedefim 500'ncü kan bağışını yapmak. Çünkü 500'ü bulunca yaşımdan dolayı bırakmak zorunda kalacağım. Yaşım o zaman da 65 olacak. Amacım tamamen kan bağışını sevdirmek."



BU NEYİN KAFESİ!
Antalya'da vicdansızlar Caretta Caretta yuvasının koruma kafesini kaldırdı. Üzerinde ateş yapıp mangal yaktı. Yuvaları kontrol etmek için sahile giden gönüllüler gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Caretta caretta yuvasının üzerinde ateş yakıldığını ve ateşin halen sönmediğini görünce dehşete kapıldı. Sorumsuz kişi ya da kişilerce yapılan feci olay sonucunda yuvadaki deniz kaplumbağası yumurtalarının zarar gördüğü açıklandı.



118 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 118 milyon 165 bin lira devretti. 5 bilenler 61 bin 72'şer, 4 bilenler bin 65'er, 3 bilenler 56'şar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

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