Antalya’da köpek saldırısında canını zor kurtardı! Küçük çocuğun feryadı yürekleri dağladı

VA' KAN'DAŞ Afyonkarahisar'da yaşayan Emin Şahin, 1984 senesinde bir arkadaşının annesi için kan verdi. O günden sonra bunu gelenek haline getirdi. Dünya rekortmeni kan bağışçısı Emin Şahin, dün 470'nci kan bağışını gerçekleştirdi. Madalyalı kan bağışçısı, hedefinin 500 ünite kan bağışı olduğunu söyledi. Şöyle devam etti: "Hedefim 500'ncü kan bağışını yapmak. Çünkü 500'ü bulunca yaşımdan dolayı bırakmak zorunda kalacağım. Yaşım o zaman da 65 olacak. Amacım tamamen kan bağışını sevdirmek."





BU NEYİN KAFESİ!

Antalya'da vicdansızlar Caretta Caretta yuvasının koruma kafesini kaldırdı. Üzerinde ateş yapıp mangal yaktı. Yuvaları kontrol etmek için sahile giden gönüllüler gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Caretta caretta yuvasının üzerinde ateş yakıldığını ve ateşin halen sönmediğini görünce dehşete kapıldı. Sorumsuz kişi ya da kişilerce yapılan feci olay sonucunda yuvadaki deniz kaplumbağası yumurtalarının zarar gördüğü açıklandı.





118 MİLYON DEVRETTİ

6 BİLEN çıkmayınca 118 milyon 165 bin lira devretti. 5 bilenler 61 bin 72'şer, 4 bilenler bin 65'er, 3 bilenler 56'şar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.