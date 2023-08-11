Antalya’da köpek saldırısında canını zor kurtardı! Küçük çocuğun feryadı yürekleri dağladı

KANLI PUSU
Denizli'de bir leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için aracına binerken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden genç, kurtarılamadı. Akköse'nin, geçen yıl Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın'ı (17) tüfekle öldürüp cesetlerini su kuyusuna atan Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi olduğu ortaya çıktı. Polis, Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse'yi evinde gözaltına aldı.
MİT'TEN NOKTA OPERASYON
Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) yine muhteşem bir operasyon... Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları, MİT ve SMO'nun çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi. MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen operasyonlar sonucu eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Operasyonlarda ayrıca, 1 lav silahı, 1 RPG roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 makarov tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank RPG mühimmatı, 2 anti personel RPG mühimmatı, 5 RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.
KORKUSUZDU İNFAZ EDİLDİ
Ekvador'da 20Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde 'yolsuzluk karşıtı' duruşuyla bilinen başkan adayı Fernando Villavicencio, katıldığı etkinlik sonrası uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı Los Lobos (Kurtlar) adlı bir çete üstlendi. Devlet Başkanı Guillermo Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler" dedi.
GURURUMUZ AYSU
22 yaşındakİ yüzücü Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. Türkoğlu önceki gün Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyısından başladığı tarihi dalışı, yaklaşık 12 saat yüzerek tamamladı.
KOPARAN YANAR
Muğla'da, Datça ve Dalaman Sarıgerme sahillerini süsleyen kum zambakları açtı. Korumaya alındı. Yetkililer uyardı: Dokunmak yasak. Koparmanın cezası ise tam 244 bin TL.