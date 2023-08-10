İstiklal Caddesi’nde dolar dağıtmışlardı! Maskeli sapkınlar yaşadıkları villada yakalandı: 13 gözaltı

İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ İstiklal Caddesi 'nde yürüyen yüzü maskeli bir grup, dolar dağıtıp o anlar sosyal medyada paylaştı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

SAPKINLARIN VİLLASI

Polis araştırmalarını derinleştirince, şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde bir villa kiraladıklarını, bu villayı dekore ederek pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabına videolar çektikleri, bu videoları söz konusu platformda paylaştıkları ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirledi.