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İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtmışlardı! Maskeli sapkınlar yaşadıkları villada yakalandı: 13 gözaltı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolar saçtıkları anları sosyal medya platformunda paylaşan 13 kişi, Beyoğlu Asayiş Büro ve Güvenlik Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Yaşadıkları villaya gerçekleştirien operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, çektikleri sapkın görüntüler sayesinde yüksek gelir elde ettiği belirtildi. Yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafet ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 16:40 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 17:16
İstiklal Caddesi’nde dolar dağıtmışlardı! Maskeli sapkınlar yaşadıkları villada yakalandı: 13 gözaltı

Taksim İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtıp sosyal medya için görüntü çekenlere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ
İstiklal Caddesi'nde yürüyen yüzü maskeli bir grup, dolar dağıtıp o anlar sosyal medyada paylaştı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, yüzü maskeli kişilerin bir sosyal medya platformu kullanıcıları oldukları tespit edildi.

SAPKINLARIN VİLLASI
Polis araştırmalarını derinleştirince, şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde bir villa kiraladıklarını, bu villayı dekore ederek pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabına videolar çektikleri, bu videoları söz konusu platformda paylaştıkları ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirledi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis villaya düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda maske ile üzerinde geçersiz ibaresi olan dolar ve kıyafetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler 'Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

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