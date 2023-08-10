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takvim.com.tr Yaşam Haberleri

Minik Erdem depremden sağ çıktı! Şimdi de 3 yıldır savaştığı lösemiyi yendi...

Erdem Yıldız, önce depremden sağ çıktı. Şimdi de 3 yıldır savaştığı lösemiyi yenmeyi başardı. Yeni hayatına başladı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ağustos tarihli yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 07:00
Minik Erdem depremden sağ çıktı! Şimdi de 3 yıldır savaştığı lösemiyi yendi...

Hatay'da yaşayan Derya ve Ferdi Yıldız çiftinin oğlu Erdem, 2020'de lösemiye yakalandı. Hemen tedaviye alındı. Tam 3 yıldır hastalıkla savaşan küçük çocuğun evi depremde hasar aldı. Eve giremeyen aile, LÖSEV'in davetiyle Ankara'ya, lösemili çocukların yaşadığı vakfa ait Lösemili Çocuklar Köyü'ne taşındı. Erdem Yıldız, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde devam eden tedaviyle depremden 6 ay sonra lösemiyi atlattı. Erdem'in annesi Derya Yıldız, aynı hastanede mutfak işçisi, babası Ferdi Yıldız ise bahçıvan olarak işe başladı. Anne Derya Yıldız oğlunun şu anda çok iyi olduğunu, hastalığı tamamen atlattığını ve çok mutlu olduklarını açıkladı.


CANKUR'DRON'
Antalya'da 61 yaşındaki Alman Waldemar Kriwodub denize girdi. Boğulma tehlikesi geçirdi. Bunu gören cankurtaranlar hemen harekete geçti. Turisti kurtarmak için "Cankuş" adlı dronla can simidi indirdi. Can simidine tutunan Kriwodub, kıyıya çekildi. Kriwodub, "Yaşadığım için çok mutluyum. Anlık bir şeydi. Beni saniyeler içerisinde kurtardılar" dedi.


FISTETİK
Güneydoğu'da "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığının hasat dönemi öncesi tedbirler artırıldı. Arazi sahipleri, günlük bin TL'ye bekçi tutup, nöbet sistemi başlattı. Bekçiler, fıstığın olgunlaşmasından hasat dönemine kadar geçen 3 aylık sürede 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tuttuklarını açıkladı. Jandarmanın bilgisi dahilinde motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, bahçeye yaklaşanlara ruhsatlı av tüfeği ile 'uyarı' ateşi açtıklarını anlattı.



MİKROFON 100 BİN DOLAR!
ABD'li rap şarkıcısı Cardi B, 29 Temmuz'da Las Vegas'ta sahneye çıktı. Kendine içecek fırlatan hayranına çok kızdı. Elindeki mikrofonu hayranına fırlattı. O mikrofon eBay'de açık arttırmayla satışa çıkartıldı. 100 bin dolara satıldı. Satıştan elde edilen gelirin bağış yapılacağı açıklandı.


NASA'NIN ÇATISI
Yozgat ve Kayseri merkezli kurulan meteor takip merkezinde yapılan izlemlerin sonuçları ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) bildiriliyor. Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, bu sistemin dünyada 20 ülkede bulunduğunu söyledi.



GEÇMİŞİMİZ EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ
Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı"nda kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle bir araya geldi. Bir konuşma yapan Emine Erdoğan, "Türkiye her daim sahada olacak, dünyanın vicdanı olmaya devam edecek. İnsanlığa rol model olacak, medeniyet ve kültür kahramanlarıyla dolu geçmişimiz en büyük zenginliğimizdir" dedi.



ACI DENİZ!
Yunanistan'daki tekne faciasının acısı sürerken, İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında da benzer facia yaşandı. Tunus'un Safakes kentinden yola çıkan ve göçmenleri taşıyan tekne, alabora oldu. Olayda 41 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik ekipleri dört göçmeni kurtarmayı başardı.

PENÇE'DEN ACI HABER
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi açtığını duyurdu. Hain saldırıda Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Uzman Çavuş Kemal Özek, Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Er Mahmut Üçdağ şehit düştü. Bir askerimiz de yaralandı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.



NEREDESİN VELİ
İzmir'de yaşayan Veli Eren Atay (19), 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Çeşme'ye gitti. Çadırda kalacağını söyledi. Ancak bir daha da evine dönmedi. İhbar üzerine her yer didik didik edildi. Gençten tek bir iz dahi bulunamadı. Veli Eren'in annesi Ebru Atay, yardım çağrısında bulundu: Onu çok özledik. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Kokusunu özledim. Çaresiziz. Ne olur bize yol gösterin.



BÜYÜKBAŞ'IN BÜYÜK VURGUNU
İstanbul Sancaktepe'de müteahhitlik yapan Zr Zara İnşaat A.Ş.'nin sahibi Nurettin Büyükbaş'ın yaptığı bazı projelerde hak sahiplerine evlerini teslim etmediği iddia edildi. Mağdurlardan Ahmet Bulut, Büyükbaş'ın şirketinden 2007 yılında ev almak için sözleşme imzaladığını ancak evinin teslim edilmediğini söyledi.

2.5 MİLYON LİRA İSTİYOR
Bulut, "Büyükbaş'la 6 yıl önce 265 bin TL karşılığında ev almak için sözleşme imzaladım. 58 bin liralık bir kaparo ödemesi de yaptım. Ancak aradan geçen 6 yıl sonunda evim teslim edilmedi. Büyükbaş, bana 'Evin değeri 2.5 milyon lira. Senin ödediğin 58 bin lirayı da 150 bin lira sayarım. Kalanını ödersen evi veririm' dedi. Sözleşmeye kasıtlı olarak tarih ibaresi koymadı. Kendisiyle ilgili hukuki yollara da başvurdum" diye konuştu.



YÜREKLER YANDI
Kocaeli Derince'de 3 gün önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosunda patlama yaşandı. Korkunç olayda 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilendi. Yaralılardan 6'sı önceki gün taburcu edildi. Yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan (20), İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ancak Kalkan, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesinin otopsi işlemelerinin ardından Afşin'e getirilerek defnedileceği bildirildi.



ALMİNE FELÇ KALDI
Konya'da Mehmet (37), eşi Fatime (34) ve kızları Almine Günay Candan'ın (4) başlarına bir binanın terasından beton parçaları düştü. Vücudunda kırıklar oluşan baba, taburcu oldu. Almine'nin ise sol tarafı felç kaldı.

aldı. Küçük kızın annesine ve yakınlarına kendilerine ne olduğunu sorduğu belirtildi. Aile, sorumluların cezalandırılmasını istiyor. (TOLGA YANIK)



86 MİLYON DEVRETTİ
6+JOKER bilen çıkmayınca 86 milyon 672 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 7 bin 306'şar, 3 bilenler 229'ar, 2 bilenler 21'er lira alacak.



977 BİN DEVRETTİ
5+1 BİLEN çıkmayınca 977 bin lira devretti. 5 bilenler 8 bin 572'şer, 4+1 bilenler bin 153'er, 4 bilenler 116'şar, 3+1 bilenler 59'ar, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

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