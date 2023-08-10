Minik Erdem depremden sağ çıktı! Şimdi de 3 yıldır savaştığı lösemiyi yendi...





NEREDESİN VELİ

İzmir'de yaşayan Veli Eren Atay (19), 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Çeşme'ye gitti. Çadırda kalacağını söyledi. Ancak bir daha da evine dönmedi. İhbar üzerine her yer didik didik edildi. Gençten tek bir iz dahi bulunamadı. Veli Eren'in annesi Ebru Atay, yardım çağrısında bulundu: Onu çok özledik. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Kokusunu özledim. Çaresiziz. Ne olur bize yol gösterin.





BÜYÜKBAŞ'IN BÜYÜK VURGUNU

İstanbul Sancaktepe'de müteahhitlik yapan Zr Zara İnşaat A.Ş.'nin sahibi Nurettin Büyükbaş'ın yaptığı bazı projelerde hak sahiplerine evlerini teslim etmediği iddia edildi. Mağdurlardan Ahmet Bulut, Büyükbaş'ın şirketinden 2007 yılında ev almak için sözleşme imzaladığını ancak evinin teslim edilmediğini söyledi. 2.5 MİLYON LİRA İSTİYOR

Bulut, "Büyükbaş'la 6 yıl önce 265 bin TL karşılığında ev almak için sözleşme imzaladım. 58 bin liralık bir kaparo ödemesi de yaptım. Ancak aradan geçen 6 yıl sonunda evim teslim edilmedi. Büyükbaş, bana 'Evin değeri 2.5 milyon lira. Senin ödediğin 58 bin lirayı da 150 bin lira sayarım. Kalanını ödersen evi veririm' dedi. Sözleşmeye kasıtlı olarak tarih ibaresi koymadı. Kendisiyle ilgili hukuki yollara da başvurdum" diye konuştu.





YÜREKLER YANDI

Kocaeli Derince'de 3 gün önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosunda patlama yaşandı. Korkunç olayda 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilendi. Yaralılardan 6'sı önceki gün taburcu edildi. Yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan (20), İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ancak Kalkan, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesinin otopsi işlemelerinin ardından Afşin'e getirilerek defnedileceği bildirildi.





ALMİNE FELÇ KALDI

Konya'da Mehmet (37), eşi Fatime (34) ve kızları Almine Günay Candan'ın (4) başlarına bir binanın terasından beton parçaları düştü. Vücudunda kırıklar oluşan baba, taburcu oldu. Almine'nin ise sol tarafı felç kaldı.