Rahatsızlandı. Yanındaki arkadaşı, panik yaptı. Hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, Demirbayraklı'yı hastaneye kaldırdı. Ancak genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan inceleme sonrası Deniz Demirbayraklı'nın alerjik rahatsızlığı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Uzman ekiplerin yaptığı incelemelerde acil serviste ölen genç kızın bedeninde ateşli silah veya kesici delici alet yarası gibi bulgulara rastlanılmadı. Savcının talimatıyla genç kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Muğla Dalaman'da otel işletmecisi olan anne Sevtap Demirbayraklı, sinir krizi geçirdi. Güçlükle ayakta durabildi. Genç kız, dün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Dalyan Dağdibi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (CEYHAN TORLAK)