İzmir’de aile cinayeti! Teknede kayınpederini katledip eşini aradı: ’Babanı öldürdüm haberin olsun’

"BABANI VURDUM HABERİN OLSUN" Yerde hareketsiz yatan kayınpederinin yanında bekleyen damadın, bu sırada telefonla eşini arayarak soğukkanlılıkla "Babanı öldürdüm, haberin olsun" dediği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından cinayet şüphelisi gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mehmet Arslandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslandal'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.