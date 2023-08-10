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İzmir'de aile cinayeti! Teknede kayınpederini katledip eşini aradı: 'Babanı öldürdüm haberin olsun'

İzmir'in Foça ilçesinde aile içi katliam yaşandı. Aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen damat S.K., yanında getirdiği tabancayla kayınpederi Mehmet Arslandal'a ateş etti. Kanlı olayın ardından katil damat soğukkanlılıkla eşini arayarak vahşeti itiraf etti; "Babanı öldürdüm, haberin olsun."

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 19:40
İzmir’de aile cinayeti! Teknede kayınpederini katledip eşini aradı: ’Babanı öldürdüm haberin olsun’

Olay, saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Reha Midilli Caddesi Küçük Deniz Limanı'nda bulunan bir teknede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre S.K. (45), aralarında anlaşmazlık bulunan kayınpederi Mehmet Arslandal'ın (62) sahibi olduğu tekneye gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyünce, S.K. yanında getirdiği tabancayla kayınpederine ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği adam kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"BABANI VURDUM HABERİN OLSUN"
Yerde hareketsiz yatan kayınpederinin yanında bekleyen damadın, bu sırada telefonla eşini arayarak soğukkanlılıkla "Babanı öldürdüm, haberin olsun" dediği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından cinayet şüphelisi gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mehmet Arslandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslandal'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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