Gurbetçilerin husumeti memleketlerinde kavgaya dönüştü

Gurbetçiler N.K. ve A.B. arasında Belçika'da henüz bilinmeyen nedenle başlayan husumet, senelik izinlerini geçirmek için geldikleri Emirdağ'da devam etti. İlçede karşılaşan gurbetçilerin husumeti kavgaya dönüştü.

EVE VE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Olayın büyümesiyle taraflar birbirlerinin evlerine baskın yapıp tüfeklerle ateş açtı, her ikisinin de ev ve araçları zarar gördü.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Düzenlenen operasyonun ardından N.K. ve A.B., dün gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfekleri ile kurusıkıdan bozma tabancalar ve mermiler ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve A.B., bugün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

