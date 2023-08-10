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HAVA DURUMU | Meteoroloji yurdun kuzeyini uyardı! Aşırı sıcaklar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre kavurucu sıcaklar kısa süreliğine yurdu terk edecek. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar derin bir nefes alacak. Yurdun kuzeyinde yer yer etkili olan sağanak yağışın bugün ve yarın daha geniş bir alanda kendini göstermesi bekleniyor. Yağışların görüldüğü şehirlerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, cumartesi gününden itibaren yağışların etkisini yitirerek yerel olarak görüleceği tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji, sıcaklıkların pazar gününden itibaren yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacağını hatta bazı illerde sıcaklıkların 46 dereceye ulaşacağını duyurdu. İşte son dakika hava durumu tahmini...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 20:35 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 20:43
HAVA DURUMU | Meteoroloji yurdun kuzeyini uyardı! Aşırı sıcaklar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun kuzey kıyılarının büyük kısmında sağanak yağış etkili olacak. Kavurucu sıcaklar, yerini kısa süreliğine hafif serinliklere bırakacak.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Kütahya'nın doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir ve çevresinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Sarıcakaya, Mihalgazi ve İnönü ilçelerinde yerel sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Eskişehir'in Han ilçesinde hava sıcaklığının 13, Çifteler, Mihalıççık, Beylikova ve Mahmudiye ilçesinde ise 14 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

CUMA GÜNÜ İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerde aralıklı yağışların görüleceğini söyledi.

"İstanbul'da perşembe ve cuma günü için sağanak yağış beklentimiz var. Perşembe günü 28 derece sıcaklık bekliyoruz, İstanbul için mevsim normalleri civarında. Cuma günü 30 derece, cumartesi günü için az bulutlu ve açık bir hava var, 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde perşembe günü az bulutlu ve açık, 35 derece sıcaklık var. Cuma günü biraz soğuyor, hava sıcaklığı 32 dereceye kadar düşüyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava var. Cumartesi günü için az bulutlu ve açık, 31 derece sıcaklık bekliyoruz. İzmir'de üç gün boyunca yağış beklentimiz yok, genellikle az bulutlu ve açık bir hava var. Perşembe 32, cuma 33, cumartesi de 34 derece sıcaklık bekliyoruz."

SICAK HAVALAR GERİ DÖNECEK
Ancak serin ve yağışlı havanın yerini yine sıcaklıklara bırakması bekleniyor. Uzmanlar bu kez "Basra" sıcaklarının Güneydoğu bölgesinden yurda giriş yaptığını açıkladı. Önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Şu an itibarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili. Önümüzdeki hafta Basra Alçak Basınç sisteminin İç Anadolu Bölgesi'nden Akdeniz'e kadar uzanmasını, bununla birlikte Afrika üzerinden sıcak bir havanın yurdu etkilemesini beklemekteyiz. İkisinin karışımıyla Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusunda oldukça yüksek sıcaklıklar önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak." dedi.

ADANA İÇİN ALARM
Adana'da ekstrem bir sıcaklık görüleceğine işaret eden Yavuz, "Adana'da 35-37 derece olan sıcaklıklar, pazar gününden itibaren 46 dereceye yükselecek. Neredeyse 10 dereceye yakın bir sıcaklık yükselmesi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ver çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli'nin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu

KARS 15°C, 34°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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