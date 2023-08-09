Taksim’de küfür ve tehditler savuran taksici gözaltına alındı: Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım

"BENZİN DÖKER YAKARIM"

Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan Barış Ç.'ye yolcu seçme ve fren lambası yanmadığı için toplam 4 bin 472 lira para cezası kesildi.

Aracının bağlanacağını öğrenen Barış Ç. "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek küfür ve tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis aracına alınan Barış Ç. polis merkezine götürülürken trafikten geçici süre men edilen taksi çekici yardımıyla götürüldü.