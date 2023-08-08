Korkunç kazada Çalışkan ailesinden geriye kalan 14 yaşındaki Ramazan oldu! Sadece fotoğraflar kaldı...

Korkunç kaza dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Bursa-İzmir Karayolu'nda yaşandı.

Orhan Çalışkan'ın (46) kullandığı 16 KPD 36 plakalı araç, park halinde bulunan ve içerisinde Harun T.'nin (42) uyuduğu TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Araçtakiler sıkıştıkları yerden Karacabey itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Otomobil sürücüsü Orhan Çalışkan (46), eşi Serpil Çalışkan (40), kızları Ceyda Çalışkan (16) ve arkadaşı Ceyda Vatansever'in (16) olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

YAN YANA VEDA...

Araçtan yaralı olarak kurtarılan Zümral Şengün (17) ve Ramazan Batın Çalışkan (14) ise olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Çalışkan ailesi gözyaşları içinde bir arada toprağa verilirken Ceyda Vatansever'in de Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Bu arada Ceyda Vatansever ile Ceyda Çalışkan'ın aynı sınıfta okudukları ve çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi

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