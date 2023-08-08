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Tatilcilere fırtına engeli! Akçakoca, Şarköy, Şile ve Silivri'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve yarın için şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarının ardından Şile, Silivri, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ve Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy'de denize girmek yasaklandı. İlçe Kaymakamlıkları olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle yarın ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna kaydederek uyarılarda bulundu. İşte detaylar....

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 18:43 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 19:15
Tatilcilere fırtına engeli! Akçakoca, Şarköy, Şile ve Silivri’de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy'de ve Silivri'de denize girmek yasaklandı

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi.

"VATANDAŞLARIN DENİZE GİRMEMELERİNİ..."
Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle yarın ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu kaydedilerek, "Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Açıklamanın ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

ŞARKÖY'DE BUGÜN VE YARIN İLÇEDE DENİZE GİRİLMESİ YASAKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Komisyonu, aldığı kararla bugün ve yarın ilçede denize girilmesini yasakladı.

"PLAJLARIN HALKIMIZIN KULLANIMINA KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ"
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da fırtına uyarısı yaptığı belirtilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 8-9 Ağustos 2023 tarihlerinde bölgemizde şiddetli fırtına olacağı uyarısı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki plajların halkımızın kullanımına kapatılmasına karar verildi" denildi.

SİLİVRİ'DE KÖTÜ HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Silivri'de kötü hava şartlarından dolayı İlçe kaymakamlığı tarafından 8-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmek yasaklandı.

Silivri İlçe Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "8 Ağustos - 9 Ağustos 2023 tarihlerinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır" denildi. Silivri Merkez Plajında uyarılara rağmen bazı vatandaşlar denize girmeye devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.

ŞİLE'DE DE RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI
Şile Kaymakamlığı tarafından yarın etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği vurgulanarak, "Dalga boyunun bir metre ile iki metre olarak oluşacağı ve zaman zaman 2,5 metreye ulaşacağı, aynı zamanda sağanak yağmur beklentisinin olduğu belirtilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Kaymakamlığımızca 9 Ağustos Çarşamba günü İlçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

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