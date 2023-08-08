Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy'de ve Silivri'de denize girmek yasaklandı
Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi.
"VATANDAŞLARIN DENİZE GİRMEMELERİNİ..."
Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle yarın ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu kaydedilerek, "Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Açıklamanın ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.
ŞARKÖY'DE BUGÜN VE YARIN İLÇEDE DENİZE GİRİLMESİ YASAKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Komisyonu, aldığı kararla bugün ve yarın ilçede denize girilmesini yasakladı.
"PLAJLARIN HALKIMIZIN KULLANIMINA KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ"
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da fırtına uyarısı yaptığı belirtilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 8-9 Ağustos 2023 tarihlerinde bölgemizde şiddetli fırtına olacağı uyarısı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki plajların halkımızın kullanımına kapatılmasına karar verildi" denildi.
SİLİVRİ'DE KÖTÜ HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Silivri'de kötü hava şartlarından dolayı İlçe kaymakamlığı tarafından 8-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmek yasaklandı.
Silivri İlçe Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "8 Ağustos - 9 Ağustos 2023 tarihlerinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır" denildi. Silivri Merkez Plajında uyarılara rağmen bazı vatandaşlar denize girmeye devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.