İstanbul, Ankara, İzmir 81 ilde herkes onu arıyor! Nohut kadar bulunsa bile milyarlarca dolar ediyor!

Koleksiyonunda ABD, Arjantin, Çin, Fas, Antarktika, Avustralya ve Türkiye 'nin birkaç bölgesinden gelen gök taşlarının parçaları olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Ünsalan, "En değerli gök taşı 2 milyar dolarlık.

Doç. Dr. Ünsalan, yaklaşık bir gramdan bir kilograma kadar değişen ağırlıklarda gök taşları olduğunu belirtti ve bilimsel açıdan bakıldığında bir gramının bile 2 milyar dolara çıkabileceğini belirtti.

Bunlar bizim çok uzaklardan gelen konuklarımız, yaklaşık 300 milyon kilometrelik bir mesafeden geliyorlar. Bu yüzden, ne kadar uzak olduklarını hayal etmek bile zor.

Bu sebeple, onlara bir fiyat biçemeyiz. Ancak, bilimsel açıdan bakacak olursak, bir tanesinin bir gramı 2 milyar dolar eder" şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve "Türkiye Meteor Takip Sistemleri" proje yürütücüsü Doç. Dr. Ozan Ünsalan, yaptığı açıklamada, bilimsel çalışmalar açısından meteoritlerin çok önemli olduğunu, bulunan cisme hiçbir şekilde çıplak elle dokunulmaması gerektiğini bildirdi.

Meteoritler üzerinde yapılacak incelemeler açısından bu parçalara zarar gelmemesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ünsalan, bulunan cismin alüminyum folyo ile toplanmasının önemine işaret etti.