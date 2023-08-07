Beyoğlu’nda kanlı pusu: 1 ölü 1  yaralı

Olay, saat 02.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında bekleyen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında bekleyen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.