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Sancaktepe'de feci kaza! Motosiklet bariyere çarptı: İki kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! İstanbul Sancaktepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Tarık Şekerci ve yolcu Seyhan İşbilir hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 09:34 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 09:34
Sancaktepe’de feci kaza! Motosiklet bariyere çarptı: İki kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kartal-Samandıra TEM bağlantı yolu Sultanbeyli istikametinde meydana geldi.



Hasan Tarık Şekerci'nin kullandığı 34 DFC 688 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Hasan Tarık Şekerci (25) ve yanında bulunan Seyhan İşbilir (33) yola savruldu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.


Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü ve yolcunun kasklarının olmadığını belirledi.



İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada hayatını kaybedenler otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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