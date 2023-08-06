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Şemsiye ile uçan adama Erzurum'dan rakip çıktı! 3 metre havalandı 5 metre savruldu... Gözünü hastanede açtı

2019'da Osmaniye Kadirli'de çıkan hortumda uçan şemsiye ile 4 metre havalanan şahıs gündem olmuştu. Şemsiye ile uçan adama Erzurum'dan rakip çıktı. Palandöken'de şiddetli rüzgarla havalanan şemsiyeyi tutmaya çalışan Burak Abuç isimli şahıs 3 metre havalanıp 5 metre öreye savruldu. O anlar saniye saniye kameralara yansırken talihsiz adam iki günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Görüntüler sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 12:22 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 12:38
Şemsiye ile uçan adama Erzurum’dan rakip çıktı! 3 metre havalandı 5 metre savruldu... Gözünü hastanede açtı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, şiddetli rüzgarda iş yeri önünde havalanan şemsiyeyi tutan çalışan Burak Abuç (30), yaklaşık 5 metre kadar savruldu. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan Abuç, 2 günlük tedavini ardından taburcu edildi.



Olay, 2 Ağustos'ta, ilçenin Yıldızkent semtindeki bir manavda meydana geldi.


Fotoğrafta: Burak Abuç

Şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan şemsiyeyi bırakmayan manav çalışanı evli ve bir çocuk babası Burak Abuç, onunla birlikte havalandı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayda Abuç, manavın önünden 3 metre kadar havalanıp, 5 metre uzaklıktaki refüje kadar uçtu.

Düşmesi ile şemsiyeyi bırakan Abuç yaralandı. İş yerinde çalıştığı arkadaşlarının ihbarıyla gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Burak Abuç, iki gün kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.



Arkadaşlarının ölümden döndüğünü söyleyen iş yeri çalışanlarından Lokman Aydın, "Aniden rüzgar çıktı. Şemsiyeyi kapatmak isterken onunla birlikte uçtu. Belinin üzerine düşünce yaralandı. İki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Şu an durumu iyi. Kendisini çağırdığımız ambulansla hastaneye kaldırdık. Arazide bulduğumuz şemsiye de parçalanmıştı" dedi.



Öte yandan olay kısada sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.



ŞEMSİYE İLE UÇAN ADAM UNUTULMUYOR...
2019 yılında Osmaniye Kadirli'de çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde gölgelik şemsiyenin hortuma kapılarak havalanması ve o esnada şemsiyenin üzerine çıkan işçi Sadık Kocadallı'nın da şemsiye ile birlikte 4 metre havalanması güvenlik kameralarına yansımış, Kocadallı "Şemsiye ile uçan adam" olarak Türkiye gündeminde uzun süre kalmıştı.

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