Meteoroloji gün verdi: Eyyam-ı Bahur gidiyor yağmur geliyor! İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Sıcak havadan etkilenen çok sayıda vatandaş da serinlemek için Sarıyer'deki Emirgan ve Tarabya sahillerini tercih etti. Vatandaşların getirdikleri şemsiyelerin gölgesinde dinlendikleri görüldü.

Kara, hava sıcaklığıyla birlikte yüksek nem oranının da rahatsızlığa neden olduğunu ifade etti.

"UZUN YILLARDIR BÖYLE SICAK BİR YAZ MEVSİMİ YAŞAMADIK" Kağıthane'den Tarabya sahiline gelen Şenol Kara, uzun yıllardır böyle sıcak bir yaz mevsimi yaşamadıklarını, sıcaktan bunaldıkları için denize geldiklerini söyledi.

İlkay Topçu ise sıcağa rağmen havanın çok güzel olduğunu ve her gün denize geldiklerini söyledi.

Ayhan Toksoy da 5 gündür denize girmek için Tarabya sahiline geldiğini, havanın çok sıcak olduğu bu günlerde denizde yüzerek serinlediğini anlattı.

METEOROLOJİ GÜN VERDİ: İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR Türkiye genelinde yüksek sıcaklık ve nem etkisini sürdürmeye devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün de etkisini sürdürecek. Yurdun kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) esecek.

Uzmanların sıcaklıkların pazartesiden itibaren düşmeye başlayacağını belirtirken salıyı çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur beklendiğini belirtti. Marmara bölgesinde ise sıcaklıklar 30 derecenin altına düşecek.