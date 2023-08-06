Meteoroloji gün verdi: Eyyam-ı Bahur gidiyor yağmur geliyor! İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul'da "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisi devam ediyor. İstanbullular, denizde yüzerek veya gölgelik alanlarda zaman geçirerek serinlemeye çalışıyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni hava durumu raporu geldi. Dün gece yurt genelinde nemle birlikte etkili olan sıcaklıklar etkisini yitirmeye başlıyor. Günlerdir devam eden 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları yerini gök gürültülü sağanak yağışlar alıyor. Meteoroloji, birkaç ili etkisi altına alması beklenen kuvvetli yağışlar için saat verdi.
İstanbul'da hafta sonu da etkisini sürdüren "Eyyam-ı Bahur" sıcaklarından bunalan İstanbullular, denizde veya gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.
İstanbul, güney ve batı bölgelerden ülkeye giren ve bir hafta sürecek olan sıcak hava dalgasından etkilenmeye devam ediyor.
Meteorolojinin kentteki bazı merkezlerde yaptığı ölçümlerde nem oranında artış görülürken sıcaklık kent sakinlerinin bunaltıcı bir gün yaşamalarına neden oluyor.
Kartal sahilinde sıcaktan bunalan çocuklar, sis parkında serinlemeye çalıştı.
Sıcak hava nedeniyle denize girmek isteyen vatandaşlar Beylikdüzü ve Büyükçekmece sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Denizde serinlemeye çalışan vatandaşlar, plajda güneşlenip, getirdikleri şemsiyelerin gölgesinde dinlendi. Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.
Sıcak havadan etkilenen çok sayıda vatandaş da serinlemek için Sarıyer'deki Emirgan ve Tarabya sahillerini tercih etti. Vatandaşların getirdikleri şemsiyelerin gölgesinde dinlendikleri görüldü.
Küçük çocukların deniz kenarındaki kayalıklardan suya atlayarak serinledikleri ve denizin tadını çıkardıkları gözlendi.
"UZUN YILLARDIR BÖYLE SICAK BİR YAZ MEVSİMİ YAŞAMADIK"
Kağıthane'den Tarabya sahiline gelen Şenol Kara, uzun yıllardır böyle sıcak bir yaz mevsimi yaşamadıklarını, sıcaktan bunaldıkları için denize geldiklerini söyledi.
Kara, hava sıcaklığıyla birlikte yüksek nem oranının da rahatsızlığa neden olduğunu ifade etti.
Ayhan Toksoy da 5 gündür denize girmek için Tarabya sahiline geldiğini, havanın çok sıcak olduğu bu günlerde denizde yüzerek serinlediğini anlattı.
İlkay Topçu ise sıcağa rağmen havanın çok güzel olduğunu ve her gün denize geldiklerini söyledi.
METEOROLOJİ GÜN VERDİ: İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR
Türkiye genelinde yüksek sıcaklık ve nem etkisini sürdürmeye devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün de etkisini sürdürecek. Yurdun kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) esecek.
Uzmanların sıcaklıkların pazartesiden itibaren düşmeye başlayacağını belirtirken salıyı çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur beklendiğini belirtti. Marmara bölgesinde ise sıcaklıklar 30 derecenin altına düşecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MERSİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 40°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 39°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.