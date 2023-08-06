Balıkesir Altıeylül’deki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı





Ekiplerin hızlı müdahalede bulunduğunu belirten Şıldak, şunları söyledi:

"Orman Bölge Müdürümüz, itfaiyemiz hızlı bir müdahaleyle karadan ve havadan başarılı bir mücadele verdiler. Yangın Karakavan Mahallesi'nden Karamanlar Mahallemize doğru bir yayılma gösterdi. Bu alan kısmen tarım alanı, kısmen makilik, kısmen de meşe ormanlarından oluşan karma yapıda bir arazi. Toplamda 110 hektar civarında bir alan etkilendi, zarar gördü. Bunun 30 hektarı meşe ormanlarından oluşan orman arazisi vasfında. Şu an itibarıyla yaklaşık 2 buçuk saatlik bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarına 6 helikopter, 2 uçağın yanı sıra pek çok kara aracımız ve personelimiz katıldı. Karakavak Mahallemiz yerleşim yeri itibarıyla risk altındaydı fakat herhangi bir tahliyeye ihtiyacı olmadan buradaki güzel müdahaleyle birlikte yangını kontrol altına aldık."