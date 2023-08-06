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Kıskançlık vahşeti! Gizem Karamelek erkek arkadaşıyla görüşmeye çalışan genç kadına dehşeti yaşattı

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan moda yarışmasında ünlenen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla görüşmeye çalıştığı iddia edilen Kübra Z. adlı genç kadına dehşeti yaşattı. İki kadın arasındaki husumet Bahçelievler’de başlayıp Çatalca’da vahşete dönüştü. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ağustos tarihli yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 06:59
Kıskançlık vahşeti! Gizem Karamelek erkek arkadaşıyla görüşmeye çalışan genç kadına dehşeti yaşattı

Salı günü Çorum'da polis kontrol noktasında sahte plaka ve siren tertibatlı bir araç durduruldu. Araçtaki Kübra Z., İstanbul Bahçelievler'den sabah 04.00'te arabayla kaçırıldığını söyledi. Daha sonra arabaya, kendilerini motosikletle takip eden 3 kişiden biri olan Karamelek'in binerek kendisini darp edip saçlarını kestiğini söyledi.

Karamelek'in azmettirdiğini ileri sürdüğü grubun, kendisini Çatalca'ya bağlı İncegiz Mahallesi'ndeki 2 katlı kiralık prefabrik bir villaya götürdüğünü söyleyen Kübra Z., burada kendisine zorla kokain maddesi kullandırıldığını, yine zorla bazı sözler söyletilerek cep telefonu kamerasıyla video kaydının alındığını belirtti. Kübra Z. villada da süren darbın yanı sıra 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Soruşturma kapsamında delillerin, Kübra Z.'nin iddiaları ile uyumlu olduğu saptandı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. (EMİR SOMER)



DAYAK ATTI YAKALANDI
İstanbul Şile'deki Ağlayankaya açıklarındaki Ş.Ö., botta bir kadına şiddet uygulamaya başladı. O anları kameraya alan bir kişi, sosyal medya hesabından paylaştı. Polis, harekete geçti ve sadece 9 saat sonra Ş.Ö., gözaltına alındı. İfadesinde pişman olduğunu, bir söz nedeniyle çok sinirlendiğini o yüzden böyle bir durum yaşandığını söyledi. Kadının şikayetçi olmaması üzerine Ş.Ö., serbest bırakıldı.



PARKTA SIR ÖLÜM ANKARA
Altındağ'da bir parkta hareketsiz yatan çocuğu görenler, ekiplere haber verdi. İnceleme sonucu 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede cesedin, Osman Can Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Osman Can Ç.'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Osman Can Ç.'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Mahalle sakini Fethi Altıntaş ise "Çocukta görünüşe herhangi bir yara, darp izi yoktu" dedi.



8.5 SAAT SONRA
Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde önceki gün Kızılırmak'ta gezintiye çıktıkları botun bir anda alabora olması sonucu 35 yaşındaki Yusuf Bozkuş, kaybolmuştu. Arama kurtarma ekipleri, 8.5 saat sonra Bozkuş'un cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz Bozkuş'un ailesi, acı haberle yıkıldı.. (DİLARA İLAYDA KAYIKÇI)



ÇABUK GEL SALI
Türkiye, kavurucu sıcaklıklardan kurtulamadı. İstanbul'da ortalama sıcaklık dün de 33-34 dereceye çıktı. Ankara'da bugün 37 dereceyi aşacağı açıklandı. Ama yurt genelindeki sıcak havanın yarından itibaren düşeceği yönünde tahmin yapıldı. Yetkililer, "Salı gecesi İstanbul'da yağmur bekliyoruz" ifadesini kullandı...



İNTERNET AŞKI GÜNEY
Koreli Biyomedikal mühendisi Yoojin Ahn, internette İngilizce eğitiminde Astsubay Haluk Kılınçer ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili durumu aileleriyle paylaştı. Genç çiftin düğünleri damadın baba ocağı Amasya'da bir otelde Türk geleneklerine göre yapıldı. 1950 Kore Savaşı'ndan 73 yıl sonra Türk ve Güney Koreli aileler, bu düğün ile akrabalık temellerini de attı.



'BİTTİ'COİN
ABD'de Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein çifti, 2016'da piyasa değeri 4,5 milyar dolar olduğu tahmin edilen bitcoin soygunu ile suçlandı. 2022'de New York'ta tutuklandı. Bazı müzik videolarında kendisinden 'Türk' olarak da bahseden Morgan ve eşinin, suçlarını kabul ettiği ortaya çıktı. Forbes dergisi için yazdığı bir makalede ise kendinden başarılı bir iş kadını, seri girişimci, yazılım yatırımcısı olarak söz eden Morgan ile eşinin hayatının film olacağı açıklandı.



AİLE BOYU İSYAN
Türkiye'yi sarsan olay, 15 Aralık 2022'de Fransa'nın Aulnaysous- Bois kentinde yaşandı. Paris'te öğrenim gördüğü Ulusal Mimarlık Okulu'ndan (ENSA) eve dönen Akın Genç, silahlı saldırıya uğradı. Başından vurularak öldürülen genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Akın Genç, memleketi Trabzon'da toprağa verilirken Fransız polisi korkunç cinayetin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen katili yakalayamadı. Genç'in ailesi adına konuşan kuzeni Erol Terzi, "Bütün izleri araştırdılar fakat Akın çok temiz, kavgasız biri olduğu ve hiçbir dosya kaydı olmadığı için herhangi bir sonuca ulaşamadılar." diyen Terzi, araştırmalarda Genç'in, öldürüldüğü yere bir kişi tarafından çağrıldığının kesinleştiğini söyledi.



EHLiYETSiZ SÜRÜCÜ KURBANI
Siirt Eruh'ta ehliyetsiz sürücü A.A.'nın (17) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sokakta oyun oynayan Berçem Demir'e (3) çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü A.A. ise gözaltına alındı.

MEHMETÇİK YAŞATIR
Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde sağ ele geçirilen kadın terörist Şengül Bulut'u Mehmetçik taşıdı, yaralarına ilk müdahaleyi yaparak, devletin şefkat elini uzattı. Kadın terörist, "Askerler beni bulduğunda yaralarıma müdahale etti. Su ve yemek verdiler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ben çok etkilendim" ifadelerini kullandı.

DEPREMDE DOKUZ DOĞURDU
Adana'da 10 gün önce meydana gelen 5.5'lik depremde, Kozan Devlet Hastanesi'nde doğum anında yakalanan doktor ve ekibi, soğuk kanlı davrandı. Anne Hilal Yılancıoğlu'nun (27) doğumunu sağladı. Bebeğini kucağına alan anne Yılancıoğlu, "Hocalarım ve hemşireler, kendi canlarını düşünmeden beni sakinleştirip doğumu yaptırdılar. Hala o anı yaşıyorum" diyerek duygularını paylaştı.


ANİSTSON TEPKİ
ABD'li sinema sanatçısı Jamie Foxx, sağlık sorunları yaşadı. Bu arada "İsa adındaki bu herifi öldürdüler... Sence sana ne yapacaklar?" şeklinde şifreli bir mesaj paylaştı. Ancak antisemitizme (Yahudi karşıtlığı) işaret eden şifreli mesajı, sonra sayfasından kaldırdı. Ancak o arada mesajı beğenen Jennifer Aniston da tepkilerden kaçamadı. "Friends" dizisi yıldızı, daha sonra tepkileri bertaraf etmenin yolunu aradı. "Bu beni gerçekten hasta ediyor" diye söze başladı. "Bu gönderiyi bilerek veya kazara 'beğenmedim'. Antisemitizmi hiçbir şekilde desteklemiyorum. Nokta" ifadesini kullandı.




83 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 82 milyon 869 bin 488 lira devretti. 5 bilenler 206 bin 989 lira, 4 bilenler 3 bin 461 lira, 3 bilenler 206 lira, 2 bilenler ise 20 lira alacak.


DENKLEMDEN ÇIKMIYO'RUS'
Türkiye, Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın karşı karşıya kaldığı açlık tehlikesinin önüne, "tahıl koridoru"nun kurulmasına öncülük ederek geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de bu konu gündeme geldi. Ankara tahıl koridorunun Türkiye-BM-Ukrayna ve Rusya olarak 4'lü şekilde devamı için diplomatik çabalarını ilerletti. Bu arada Ukrayna tahılının Baltık ülkelerindeki limanlara taşınarak açık denizlere ulaştırılması ve Tuna nehri rotası gibi güzergahlar dillendirildi. Bu rotaların güvenliğinin de NATO ülkelerince sağlanması önerildi. Ancak Ankara, bu alternatif güzergahların oluşturulması önerilerine onay vermedi. Gerilimi Karadeniz geneline yayacak planlar istemedi. NATO'nun Karadeniz'de daha görünür olmasının Moskova'yı kışkırtabileceği belirtildi. (Betül USTA)

VALİ GÜL'DEN NET MESAJ
Başıboş sokak köpekleriyle ilgili yeni önlemler geliyor. İstanbul Valisi Davut Gül de bu konuda çok hassas olduklarını söyledi. Gül, "Hayvanların bir sahibinin olması şart. Çok seviyorum, sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, bazen insanlara zarar verebilir, hoş görelim' deme lüksümüz yok" dedi.

GÖKLERDEKİ ŞANSIMIZ
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman yangınlarıyla mücadelede etkin olarak kullandığı İHA'lar, 2020'den bu yana 3 bin 55 yangını tespit etti. İHA'larla yangın başlangıcı ve sırasındaki görüntülerin teknolojik olarak değerlendirilip erken, etkin ve en tasarruflu olarak olaya müdahale edilmesi sağlanıyor. 100 kilometre mesafeden 1 metrekareli bir ısı görülüyor.

ASLA ÇIKMAYACAĞIZ
Fransa, askeri darbe sonrası Nijer'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki Paris yönetimi, Batı Afrika devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'deki cuntaya askeri müdahale seçeneğine destek veriyor. Macron, "Nijer'den asla çıkmayacağız. Çünkü ora ile ilişkilerimiz çok eskilere dayanıyor" dedi.

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