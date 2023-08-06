Kıskançlık vahşeti! Gizem Karamelek erkek arkadaşıyla görüşmeye çalışan genç kadına dehşeti yaşattı



DENKLEMDEN ÇIKMIYO'RUS'

Türkiye, Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın karşı karşıya kaldığı açlık tehlikesinin önüne, "tahıl koridoru"nun kurulmasına öncülük ederek geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de bu konu gündeme geldi. Ankara tahıl koridorunun Türkiye-BM-Ukrayna ve Rusya olarak 4'lü şekilde devamı için diplomatik çabalarını ilerletti. Bu arada Ukrayna tahılının Baltık ülkelerindeki limanlara taşınarak açık denizlere ulaştırılması ve Tuna nehri rotası gibi güzergahlar dillendirildi. Bu rotaların güvenliğinin de NATO ülkelerince sağlanması önerildi. Ancak Ankara, bu alternatif güzergahların oluşturulması önerilerine onay vermedi. Gerilimi Karadeniz geneline yayacak planlar istemedi. NATO'nun Karadeniz'de daha görünür olmasının Moskova'yı kışkırtabileceği belirtildi. (Betül USTA)

VALİ GÜL'DEN NET MESAJ

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili yeni önlemler geliyor. İstanbul Valisi Davut Gül de bu konuda çok hassas olduklarını söyledi. Gül, "Hayvanların bir sahibinin olması şart. Çok seviyorum, sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, bazen insanlara zarar verebilir, hoş görelim' deme lüksümüz yok" dedi.



GÖKLERDEKİ ŞANSIMIZ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman yangınlarıyla mücadelede etkin olarak kullandığı İHA'lar, 2020'den bu yana 3 bin 55 yangını tespit etti. İHA'larla yangın başlangıcı ve sırasındaki görüntülerin teknolojik olarak değerlendirilip erken, etkin ve en tasarruflu olarak olaya müdahale edilmesi sağlanıyor. 100 kilometre mesafeden 1 metrekareli bir ısı görülüyor.



ASLA ÇIKMAYACAĞIZ

Fransa, askeri darbe sonrası Nijer'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki Paris yönetimi, Batı Afrika devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'deki cuntaya askeri müdahale seçeneğine destek veriyor. Macron, "Nijer'den asla çıkmayacağız. Çünkü ora ile ilişkilerimiz çok eskilere dayanıyor" dedi.