Veliefendi Hipodromu kundakçısı eski seyis çıktı

Yapılan çalışmalarda çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, hem hipodrum çevresinde hem de sazlık alan bölgesinde üzerinde beyaz tişört ile mavi kot pantolon olan 35 yaşlarındaki kişinin gezdiğini belirledi. Ekipler eşkal bilgilerinden şüphelinin S.D. olduğunu belirledi.